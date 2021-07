In questi giorni sono appena stati annunciati i nuovi brand ambassador di Breil. Breil si definisce da sempre un brand che detta stile e crea nuove tendenze e lo riconferma calando una mano di poker d’assi con i nuovi brand ambassador.

Chi sono i brand ambassador di Breil

Oggi molte aziende hanno dei brand ambassador, ma chi sono e a cosa servono? I brand ambassador sono una o più persone che rappresentano il brand grazie ai loro valori. Si parla sempre di persone famose, conosciute dalla gente che hanno già un alone di valori che li circonda, la loro personalità al pubblico è quindi ben chiara. Quando questi diventano ambassador di un brand vanno a condividere, con quest’ultimo, i propri valori ma a loro volta anche loro ottengono dei valori indietro.

Dunque questo tipo di collaborazione è un’estensione ed una condivisione di valori.

Breil decide quindi si affiancarsi, per i prossimi mesi, a quattro Ambassador. Ognuno è diverso dall’altro, ma tutti sono caratterizzati da valori ben precisi e condividono qualcosa con il marchio. Ciò che più li accomuna è l’autenticità, elemento fondamentale visto che ognuno di loro sarà portavoce di Breil con la propria fanbase.

Tra le scelte di Breil vediamo due sportivi: Leonardo Bonucci e Filippo Magnini.

Oltre a loro ci saranno anche Ludovica Comello, attrice e presentatrice, e Giulia Salemi, influencer. Scopriamo meglio insieme ognuno di loro.

Leonardo Bonucci

Leonardo è stato il primo Ambassador ad essere annunciato, già in occasione dell’inizio dei Campionati UEFA Euro 2020. Come abbiamo già detto, Breil anticipa i trend, e in questo caso aveva anticipato la vittoria dell’Italia o almeno c’aveva sperato visto il cuore italiano. Inoltre Breil ha da sempre creato orologi maschili e sportivi, negli anni 90 erano però affiancati a donne bellissime per evidenziare la loro forza e audacia. Dunque Leo, classe del ’87, difensore della Juventus e della Nazionale Italiana che ha vinto anche grazie ai valori morali della squadra.

Filippo Magnini

Breil decide di aggiungere un altro sportivo, Filippo Magnini. Nato nel 1982 e nuotatore italiano che per ora ha portato a casa complessivamente 17 ori europei. Lui risiede i sui valori e la sua passione nella famiglia e negli affetti. Si è recentemente sposato con la compagna Giorgia Palmas. I due hanno avuto una figlia, Mia, circa otto mesi prima delle nozze.

Lodovica Comello

A rappresentare la sfera femminile troviamo Lodovica Comello, attrice e presentatrice, diventata in primis famosa per la telenovela argentina Violetta. A definire invece il suo ruolo da conduttrice è Italia Got Talent, insomma impossibile non averla vista almeno una volta. Lei dinamica, spontanea, coraggiosa, talentuosa e profonda incarna perfettamente la ricchezza e l’ecletticità del mondo femminile.

Giulia Salemi

Ultima ma non meno importante è Giulia Salemi. Questo è un grande traguardo per la giovane influencer. Giulia piace proprio per il suo animo dirompente e determinano, riuscendo però sempre a restare se stessa. Con i fan si dichiara molto felice di questa partnership in quanto da sempre fan del brand.