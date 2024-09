Il noto giornalista e conduttore televisivo Luca Giurato è morto improvvisamente all’età di 84 anni. Ricordiamolo insieme all’interno di questo articolo.

Luca Giurato, morto a 84 anni lo storico conduttore e giornalista

Nessuno se lo aspettava, ma è arrivata la notizia dell’improvvisa morte di Luca Giurato, giornalista e storico conduttore della Rai, molto amato anche dal pubblico televisivo. Giurato è morto per colpa di un infarto fulminante mentre si trovava in vacanza a Santa Marinella assieme alla moglie Daniela Vergara. Oltre alla moglie, lascia un figlio, una sorella e due fratelli. La notizia della morte di Giurato ha scosso il mondo dello spettacolo, la prima a scrivere un messaggio d’addio al conduttore sui social è stata Mara Venier: “Ciao Luca, ti ho voluto tanto bene. Per me è un giorno molto triste”. Anche Antonella Clerici ha voluto salutare il collega su Instagram, postando una foto di loro due insieme: “Ciao Luca, quante risate a Unomattina”.

Luca Giurato, chi era il giornalista

Luca Giurato ci ha lasciato all’età di 84 anni. Lo storico volto Rai e giornalista è nato a Roma il 23 dicembre del 1939 ed era quindi del segno zodiacale del Capricorno. Luca era figlio di un diplomatico siciliano che fu anche agente consolare in Uruguay. Dopo aver conseguito il diploma al liceo classico Virgilio di Roma, Giurato è entrato come cronista a Paese Sera, iniziando così la sua carriera nel mondo del giornalismo. Diventato professionista dal 1965, proseguì la carriera a La Stampa per poi passare alla direzione del GR1, ovvero il giornale radio di Radio Rai, e poi fino al 1990 fu direttore del Tg1. Luca Giurato nel corso della sua lunga carriera, ha preso parte anche a diversi programmi televisivi, come per esempio “Domenica In”, Unomattina”, “La vita in diretta e “Quelli che il calcio”. L’abbiamo visto anche in veste di opinionista nel 2008 a “L’Isola dei Famosi”, edizione condotta dall’amica e collega Mara Venier e a “I Raccomandati”. Luca Girato era molto amato dal pubblico, per la sua umanità e anche per la sua simpatia, celebri sono diventate le sue gaffe e i suoi lapsus, spesso finiti nelle rubriche di programmi come “Striscia La Notizia”, “Mai Dire Goal” e la “Gialappa’s”. Nel corso di una intervista a Tv2000, Giurato aveva parlato delle sue gaffe rivelando che derivavano dalla stanchezza per le levatacce alle 5 del mattino ogni giorno, ma che lo divertivano e che a volte ci ha marciato un pò su. Quel che è certo è che Luca Giurato è entrato nel cuore di tantissimi di noi e sarà sempre ricordato col sorriso.

Luca Giurato, la vita privata

Luca Giurato era sposato, in secondo nozze, con Daniela Vergara, anche lei giornalista Rai. Luca ha avuto un figlio nato dal precedente matrimonio con Gianna Furio, che tra l’altro lo ha reso nonno. Luca Giurato oltre alla moglie e al figlio, lascia anche la sorella geologa Claudia, e i fratelli Flavio, che è un cantautore e Biasco, che invece è direttore della fotografia.