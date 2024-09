Chi è Maria Rosaria Boccia? Cosa è successo? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Maria Rosaria Boccia: chi è

Quello di Maria Rosaria Boccia è un nome ricorrente negli ultimi tempi, per via del caso Sangiuliano. Ma, prima di vedere cosa è successo, vediamo insieme di conoscere meglio la donna. Maria Rosaria Boccia è nata a Pompei l’11 luglio del 1983, ha quindi 41 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. Si è diplomata al liceo Pascal e ha conseguito due lauree, una in Economia Aziendale all’Università Partenope di Napoli, l’altra in Economia e Management all’Università telematica Pegaso. Maria Rosaria Boccia è un’imprenditrice, proviene da una famiglia benestante che gestisce da decenni noti negozi di abbigliamento e di abiti da cerimonia. Dal suo curriculum, sappiamo che la Boccia è docente in diversi atenei e che è anche organizzatrice di eventi. Su Instagram il profilo di Maria Rosaria Boccia conta ben 98mila follower.

Maria Rosaria Boccia, cosa è successo: il caso Sangiuliano

Come detto poc’anzi, il nome di Maria Rosaria Boccia è ricorrente negli ultimi tempi per via del caso Sangiuliano. Ma, cosa è successo? In pratica recentemente sul suo profilo ufficiale di Instagram, Maria Rosaria Boccia ha annunciato la sua nomina a “Consigliere per i Grandi Eventi” del Ministro della Cultura Sangiuliano, affermando gli ottimi rapporti tra lei e lo stesso ministro. Non ci è voluto molto perché il Collegio Romano pubblicasse un comunicato per smentire tale nomina: “la signora Maria Rosaria Boccia non è mai stata nominata Consigliere del Ministro per i Grandi Eventi”. Tante sono state le polemiche scaturite da questo fatto, in una intervista a La Stampa, Maria Rosaria Boccia ha detto le seguenti parole sulla nomina: “inizialmente è stata una proposta e quindi ho seguito il ministro per conoscere la realtà del Ministero e poi dall’inizi di luglio è stata istruita la pratica per diventare consigliera. Io ho letto che è stata firmata sia da me che dal ministro, come si può ascoltare dall’audio. Non è andata a buon fine: penso che questa spiegazione la debba dare un’istituzione, non io”.

Maria Rosaria Boccia, le parole di Giorgia Meloni

In molti hanno avuto il dubbio che Maria Rosaria Boccia possa essere venuta in possesso di chat riservate o registrazioni che potrebbero riguardare il Governo, compresa anche Giorgia Meloni. Le forze di opposizione hanno chiesto al Governo di fare chiarezza su questa vicenda, ecco quindi cosa ha detto la Premier in tv in difesa di Sangiuliano: “mi garantisce che questa persona non ha avuto accesso a nessun documento riservato, particolarmente per quello che riguarda il G7 e soprattutto mi garantisce che neanche un euro degli italiani e dei soldi pubblici è stato speso per questa persona. Queste sono le cose che a me interessano per i profili di governo, poi il gossip lo lascio ad altri perché non ritengo di doverlo commentare io.” Queste dunque le parole di Giorgia Meloni circa il caso Sangiuliano. Il ministro intanto pare intenzionato a non dimettersi.