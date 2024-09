Bebe Vio è una schermitrice italiana, nonché campionessa paralimpica. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Bebe Vio: tutto sull’icona che ha sfilato alle Paralimpiadi 2024

Lo scorso 29 agosto sono iniziate le Paralimpiadi che vedono tra le protagoniste indiscusse Bebe Vio, schermitrice paralimpica italiana specializzata in fioretto. Bebe Vio Grandis è nata a Venezia il 4 marzo del 1997, ha quindi 27 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. E’ seconda di tre fratelli e, fin da bambina, ha praticato scherma. Nel 2008, all’età di 11 anni, Bebe è stata colpita da una meningite che le ha causato un’infezione estesa tanto da costringere i medici ad amputarle tutti e quattro gli arti. Bebe fin da subito ha mostrato una grande forza interiore, tanto che subito dopo il ricovero ha ripreso la scuola. Un anno dopo, grazie a una particolare protesi, ha ripreso l’attività agonistica. Già quando aveva appena 17 anni ha cominciato a raccogliere successi a livello internazionale, diventando in poco tempo un esempio di resilienza, oltre che una delle atlete italiane migliori al mondo. Positiva, allegra e ironica, Bebe Vio ha sempre cercato di aiutare gli altri, dimostrando che anche nelle avversità si può comunque uscire vincenti, l’importante è non arrendersi e crederci sempre. Bebe Vio è sempre stata molto riservata circa la sua vita privata, anche se sono circolate diverse voci lo scorso anno circa una relazione con il calciatore Gianmarco Viscio. Se volete saperne di più su di lei la potere seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già 1,3 milioni di follower.

Bebe Vio: la carriera della campionessa paralimpica

Bebe Vio, nonostante la malattia che l’ha colpita quando aveva solo 11 anni e che le ha causato l’amputazione degli arti, non si è mai arresa diventando un esempio per tutti noi. Bebe è diventata una campionessa di scherma paralimpica, conosciuta ormai in tutto il mondo. La sua prima gara ufficiale è datata 2010 e, già ne 2011 si laurea campionessa italiana under 20. Da quel momento sono tantissimi i successi, fino ad arrivare alle sue prime Paralimpiadi, a Rio De Janeiro nel 2016: Bebe Vio conquista la medaglia d’oro nella prova individuale. Nel 2021 ha vinto la medaglia d’oro anche alle Paralimpiadi di Tokyo nel fioretto individuale. Adesso è in gara alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Bebe Vio: col doppio cognome alle Paralimpiadi di Parigi 2024

Bebe Vio è una delle atlete paralimpiche più attese in questa Paralimpiadi di Parigi 2024. La schermitrice 27enne veneta ha inoltre deciso quest’anno di gareggiare con il doppio cognome, quindi aggiungendo quello della madre, Grandis. Ecco cosa ha detto a proposito la Vio: “pensavamo fosse giusto nei confronti di mamma, della famiglia di mamma, avere quella parte di storia con noi. E lei ne è stata fiera.” Oggi, 4 settembre 2024, sono previste le gare di fioretto individuale, mentre domani, 5 settembre 2025 è prevista la gara di fioretto femminile a squadre.