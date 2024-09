L’artista tedesca Rebecca Horn è morta all’età di 80 anni. E’ stata la pioniera della body art. Ricordiamola insieme all’interno di questo articolo.

Rebecca Horn, addio all’artista tedesca morta a 80 anni

Rebecca Horn era una scultrice, regista e performance artist tedesca. Pioniera della body art e artista del surrealismo è morta all’età di 80 anni. Ha avuto una lunghissima carriera, fatta di sperimentazioni artistiche che hanno coinvolto anche altri linguaggi delle arti visive, cioè quello plastico e quello cinematografico. La sua arte è arrivata anche in Italia, più precisamente a Napoli, in piazza del Plebiscito, dove è rimasta nota la sua installazione con le “capuzzelle” monumentali.

Rebecca Horn: chi era

Ci ha lasciato all’età di 80 anni l’artista tedesca Rebecca Horn, pioniera della body art. Rebecca è nata a Michelstadt il 24 marzo del 1994, era quindi del segno zodiacale dell’Ariete. E’ stata una scultrice, regista e performance artist. Rebecca ha imparato a disegnare grazie alla sua governante rumena e da allora ne rimase ossessionata, poiché vedeva nel disegno un linguaggio di espressione più libero rispetto alla parola. Dopo la Seconda guerra mondiale, Rebecca aveva raccontato che ovunque andasse si sentiva odiata perché tedesca e proprio in quel periodo il disegno diventò ancora più importante per lei perché non doveva disegnare in tedesco o in qualsiasi altra lingua, doveva solamente disegnare. Nonostante il fatto che i suoi genitore volessero farle studiare Economia, lei si oppose e frequentò l’Accademia di Belle Arti di Amburgo. Solo un anno dopo l’inizio delle lezioni, Rebecca Horn dovette abbandonare per via di un grave avvelenamento ai polmoni. La degenza in ospedale e la morte dei genitori la portarono a isolarsi. Da lì iniziò a creare sculture e strane estensione, e divenne infatti la pioniera della body art. Ma andiamo a vedere adesso insieme quali sono state le sue opere più famose.

Rebecca Horn: le sue opere più famose

Per ricordare l’artista tedesca Rebecca Horn, vediamo insieme alcune delle sue opere più famose: