Anna Sawai è un’attrice e cantante giapponese vincitrice del premio Emmy 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Anna Sawai: chi è l’attrice che ha vinto l’Emmy 2024

Anna Sawai è la prima attrice asiatica a vincere un Emmy. Ma, prima di parlare del premio da lei vinto, vediamo di conoscere meglio questa giovane attrice. Anna è nata a Wellington, in Nuova Zelanda, l’11 giugno del 1992 da genitori giapponesi, ha quindi 32 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Sua madre ha studiato canto lirico per poi lavorare come insegnante di pianoforte, mentre suo padre ha lavorato per una azienda di elettronica. Durante l’infanzia si è trasferita assieme alla famiglia diverse volte fino a stabilirsi a Yokohama, in Giappone, quando aveva 10 anni. Già all’età di 11 anni ha fatto la sua prima apparizione come attrice nel film “Annie“. Cinque anni più tardi ha debuttato nel mondo del cinema nel film “Ninja Assassin”. Anna, fin da piccola ha studiato anche canto, infatti ha all’attivo ben tre album in studio. Tornando a parlare della sua carriera come attrice, abbiamo visto Anna Sawai recitare in diversi film e serie tv, quali per esempio “Fast & Furious 9 – The Fast Saga”, “Pachinko – La moglie coreana” e “Monarch: Legacy of Monsters”.

Anna Sawai è conosciuta al pubblico non solo come attrice e come cantante, ma anche per la sua beauty routine, che la stessa Anna aveva rivelato a Vogue in un video.

Anna Sawai: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Anna Sawai ha una sorella maggiore di nome Reina, che oggi è una ballerina di balletto presso la Compagnia di Baletto di Honk Kong. Non sappiamo invece se la Sawai sia fidanzata o meno. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già 661mila follower.

Anna Sawai: la vittoria agli Emmy 2024 per “Shoung”

E’ proprio lei, Anna Sawai, la prima attrice asiatica ha portarsi a casa il premio Emmy come migliore attrice protagonista in una serie drammatica, nel suo caso per “Shogun”. Nella serie Anna interpreta Lady Mariko, una misteriosa nobildonna cristiana ultima di una stirpe caduta in disgrazia. Con un abito firmato Vera Wang, Anna Sawai ha ritirato il premio e ha fatto un discorso davvero molto emozionante dedicato soprattutto alle donne e a sua madre. Ecco cosa ha detto l’attrice giapponese: “mi hai mostrato stoicismo ed è così che sono riuscita a ritrarre Mariko. Questo è per tutte le donne che non si aspettano nulla e continuano a essere un esempio per tutti.” Dopo aver ringraziato tutti, Anna Sawai si è anche detta sorpresa dell’impatto della serie sul pubblico occidentale: “è stato così surreale. Non so come si sentissero tutti al riguardo, ma non mi aspettavo che se ne parlasse così tanto.” Per chi non avesse ancora visto questa serie tv, la potete trovare in esclusiva sulla piattaforma di streaming di Disney Plus, previo abbonamento.