Scopriamo insieme quali vip non amano l’abbronzatura, preferendo mantenere la pelle chiara. Ecco le 10 star che hanno deciso di sposare la tendenza no tan, che consiste nel non prendere il sole.

Non tutti i vip amano l’abbronzatura: la tendenza no tan

L’abbronzatura non fa sempre bene alla salute, soprattutto se si esagera e non si protegge la pelle come merita. Per questo sempre più persone rifuggono la tintarella, nonostante prendere un po’ di sole sia importante per l’assimilazione della vitamina D. Sono in aumento le persone che hanno deciso di sposare la tendenza no tan, che esclude completamente la possibilità di prendere il sole, proprio come si diceva facessero gli aristocratici un tempo. Si tratta di una tendenza estetica motivata anche dalla tutela della propria salute, in particolare della pelle e degli occhi. Chi abbraccia questa tendenza decide di uscire negli orari in cui il sole non picchia troppo oppure quando è già buio altrimenti si protegge con cappello oppure ombrello. Naturalmente si protegge al massimo anche quando va al mare, con ombrellone e teli, anche se in questo caso è più difficile. Un tempo gli aristocratici, che non lavoravano, non si esponevano al sole e avevano spesso un incarnato chiaro, mentre chi lavorava in campagna o nell’edilizia aveva spesso la pelle bruciata dal sole.

I benefici della tendenza no tan sono tutelare la salute degli occhi, prevenire herpes labiali o tumori alle labbra, prevenire l’insorgenza delle rughe e dei tumori della pelle. È importante sottolineare che non tutte le persone risentono allo stesso modo della luce del sole che, se presa a piccole dosi e con le giuste protezioni, fa bene per l’assimilazione della vitamina D. Il modo in cui reagiamo alla tintarella dipende dalla concentrazione di melanina nella pelle, tenendo anche conto che il sole non picchia nello stesso modo in tutto il mondo.

Non tutti i vip amano l’abbronzatura: 10 star che sposano la tendenza no tan

Ci sono sempre più personaggi famosi che scelgono di evitare la tintarella, sia per preservare la propria pelle, ma spesso anche per esigenze lavorative. Tra questi troviamo: