Volete sapere come fare per mantenere l’abbronzatura per tutto l’anno? Siete nel posto giusto, proprio di questo parleremo all’interno di questo articolo.

Abbronzatura omogenea e duratura: come mantenerla tutto l’anno?

Per molte di noi, una volta tornate a casa dopo una vacanza al mare, il primo pensiero è come far durare il più a lungo possibile l’abbronzatura. Ma, perché la pelle si abbronza? L’esposizione al sole provoca la produzione di un pigmento che si chiama melanina, il quale si deposita nell’epidermide e rende il nostro incarnato più scuro. Visto però che la pelle si rigenera costantemente, producendo infatti milioni di cellule al giorno, la durata media della tintarella si aggira tra la settimana e i dieci giorni. Ci sono però per fortuna alcuni metodi per riuscire a mantenere l’abbronzatura omogenea e per un periodo di tempo molto più lungo. Per farlo basta rivedere le nostre abitudini quotidiane, il come ci laviamo, ci asciughiamo e ci massaggiamo. Vediamo adesso nel dettaglio come mantenere l’abbronzatura più a lungo.

Abbronzatura omogenea e duratura: trucchi e consigli

Vediamo adesso nel dettaglio come fare per mantenere l’abbronzatura a lungo: