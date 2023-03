Daniele Radini Tedeschi: chi è il nuovo fidanzato di Nina Moric

I paparazzi di Milano l’hanno immortalata con colui che pare essere la sua nuova fiamma d’amore. Nina Moric finalmente ha ritrovato la serenità con un nuovo uomo: si tratta di Daniele Radini Tedeschi, noto critico d’arte. I due sono apparsi sorridenti mano nella mano, ma che cosa sappiamo di lui, oltre al fatto che ha conquistato il cuore di Nina Moric?

Chi è Daniele Radini Tedeschi: tutto sul nuovo fidanzato di Nina Moric

Nina Moric è tornata a sorridere. Dopo un lungo periodo privo d’amore, la modella ha riacquistato il sorriso grazie alla presenza di un nuovo uomo, con il quale è stata fotografata insieme per le vie di Milano: lui è Daniele Radini Tedeschi.

L’uomo in questione è nato a Roma il 17 settembre 1986 sotto il segno della Vergine e attualmente ha 36 anni, dieci in meno rispetto a Moric, che ne ha 46. La sua passione verso il mondo dell’arte lo porta a iscriversi all’Università, dove si laurea in Storia dell’arte discutendo la tesi sui pittori del Seicento.

Attualmente Daniele Radini Tedeschi di professione è critico e storico dell’arte. Tedeschi è inserito all’interno del mondo accademico e nel corso degli anni ha ricevuto diversi premi e anche diversi riconoscimenti importanti: il suo nome circola spesso nel campo dell’arte e della cultura, ma non solo. Daniele Radini tedeschi è stato anche opinionista in televisione, tanto che spesso e volentieri lo abbiamo potuto vedere nello studio di Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo. L

L’uomo ha inoltre all’attivo numerosissime pubblicazioni e diversi incarichi importanti in esposizioni di arte molto prestigiose, tra cui si cita, ad esempio, anche la Biennale di Venezia, dove ha ricoperto il ruolo di commissario del Padiglione Nazionale Guatemala nel 2015, e quello di curatore per le edizioni del 2017 e del 2018 (arte e architettura). Nel 2019, sempre per la Biennale, è stato nominato curatore del Padiglione Nazionale Grenada.

Nel corso della sua carriera ha vissuto esperienze anche come “oratore”: è stato chiamato a presenziare a numerosi convegni e lil suo nome si è riempito di successi e di grandi soddisfazioni.

Daniele Radini Tedeschi è anche attivo sui social media: il suo profilo Instagram (@daniele_radinitedesci) è seguito da 31.600 follower, per un totale di 16 post pubblicati. Non pubblica molto, ma sono moltissime le persone che lo seguono con affetto e tanta attenzione. Ha anche un sito web personale, dove si possono trovare numerose informazioni su di lui, sulle sue pubblicazioni e su tutto ciò che riguarda la sua carriera.

Daniele Radini Tedeschi e l’amore con Nina Moric

Nina Moric e Daniele Radini Tedeschi sono stati paparazzati mano nella mano in giro per la bella Milano e sono sembrati molto felici insieme. Ancora non è molto chiaro come i due si siano effettivamente conosciuti, ma sappiamo che entrambi hanno una grande passione per l’arte: Nina Moric, per chi non ne fosse a conoscenza, si è sempre dedicata alla pittura, una delle sue passioni più grandi. Questa sua passione è talmente cresciuta nel tempo che la modella ha persino esposto a Bergamo le sue opere, in una mostra ufficiale. Insomma, Daniele Radini Tedeschi e Nina Moric hanno sicuramente l’arte in comune, ma qualcosa tra di loro è scattato e a dirsi dalle fotografie, l’affetto è tangibile.