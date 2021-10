Ballando con le Stelle, come ogni anno, va in onda il sabato sera in prima serata su Rai 1. La conduttrice storica è Milly Carlucci che al suo fianco ha i collaboratori di sempre, a cominciare da Paolo Belli e dai giurati che sono confermati anche quest’anno.

Del nuovo cast di ballerini fa parte anche Nicole Randelli, alla sua prima esperienza a Ballando con le Stelle: scopriamo chi è e tutto quello che è possibile sapere su di lei.

Chi è Nicole Randelli

Di Nicole Randelli non ci sono tantissime notizie sul web. Si sa che ha 23 anni e che è nata in Liguria, più precisamente a Sarzana, in provincia de La Spezia e che è del Segno zodiacale dello Scorpione.

La danza è, naturalmente, sempre stata la sua passione e il genere in cui è specializzata è quello dei balli latino-americani. Oltre alla danza in senso stretto, ci sono alcune sue tappe professionali che meritano di essere ricordate: nel 2017 ha partecipato al Casting di Amici. Nel 2018, invece, è arrivata terza prefinalista nazionale nel concorso Miss Italia e ha vinto la fascia di Miss Cinema Liguria.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram si sa che Nicole Randelli è felicemente fidanzata con un ragazzo di nome Davide.

E con lui condivide anche la passione per i viaggi.

Il look di Nicole Randelli

Alta 1.73, capelli scuri e lunghi, occhi verdi, fisico magro e scolpito, come ogni ballerina, Nicole Randelli può davvero indossare tutto e di ogni stile.

Dalle foto che ha postato su Instagram, si nota che spesso indossa minigonne o, comunque, abiti e gonne che non sono mai troppo lunghi, tranne in alcuni casi, come, ad esempio, in una foto a Portovenere con il suo ragazzo in cui indossa uno splendido abito lungo color turchese.

Il suo look è molto personale e sottolinea la sua bellezza “acqua e sapone” che mette in primo piano i capelli, che porta quasi sempre sciolti.

In linea generale, possiamo dire che Nicole Randelli predilige indossare capi dai colori chiari: dal rosa all’azzurro polveroso e tutti quei colori che, facendo contrasto con i suoi capelli scuri, possano illuminarla. Il suo make-up è pure molto essenziale e mette in evidenza soprattutto le labbra.