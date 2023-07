Naomi Campbell è da poco diventata madre per la seconda volta. Chi è il padre del bambino? Chi è l’attuale compagno della top model? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Naomi Campbell, chi è il misterioso compagno attuale?

La supermodella, attrice e cantante britannica Naomi Campbell ha annunciato di recente sul suo profilo ufficiale di Instagram di essere diventata madre per la seconda volta di un maschietto. Questa notizia ha colto tutti di sorpresa, nessuno infatti sapeva che la Venere Nera fosse incinta, per questo si pensa che in realtà la bambina sia nata da madre surrogata. Oltre appunto a non sapere la verità sulla gravidanza o meno di Naomi, non si sa nemmeno nulla di chi sia l’eventuale padre né se la Campbell abbia un compagno o meno. La supermodella tiene infatti moltissimo alla sua privacy, ancora oggi, a distanza di due anni, non si conosce il nome della sua primogenita, né si è mai vista una foto del viso. Solo col tempo potremo magari sapere se Naomi Campbell abbia qualcuno accanto e di chi si tratta.

Naomi Campbell: i precedenti fidanzati

Naomi Campbell non è mai stata sposata, ma in passato ha avuto delle relazioni con personaggi famosi. Nel 1993 la Venere Nera ha avuto una relazione con il bassista degli U2, Adam Clayton. I due si sono incontrati in un modo davvero curioso, Clayton, in una intervista, aveva dichiarato che se c’era una cosa che desiderava e che non aveva mai avuto era un appuntamento con Naomi Campbell. I due si sono incontrati, la loro storia è durata però per poco tempo. Nel 1998 ha avuto inizio la storia d’amore tra la Campbell e Flavio Briatore, storia caratterizzata da alti e bassi. Nel 2003 si sono lasciati definitivamente. L’ultimo flirt di cui si sa qualcosa è quello con uno dei membri degli One Direction, Liam Payne, flirt durato però solamente qualche mese. Come detto precedentemente non si sa nulla sull’attuale compagno della supermodella.

Naomi Campbell, madre per la seconda volta a 53 anni

Sul suo profilo di Instagram Naomi Campbell ha annunciato di essere diventata madre per la seconda volta, a 53 anni. Nel post la supermodella ha scritto le seguenti parole: “mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre ogni immaginazione, sei circondato di amore dal momento in cui ci hai arricchito con la tua presenza. Un vero dono di Dio. Benvenuto piccolino. Non è mai troppo tardi per diventare madri”. Il secondogenito della Venere Nera è quindi un maschietto, di cui non si conosce il nome, come non si conosce il nome della primogenita, nata nel 2021. Nel 2016 Naomi Campbell aveva dichiarato in una intervista al “Sunday Times” quanto desiderasse un giorno diventare madre. Il suo desiderio si è realizzato a 51 anni con la prima figlia, a 53 con il secondo. La supermodella ha voluto anche incoraggiare tutte le donne che pensano che sia troppo tardi per diventare madri a non arrendersi e di non escludere la possibilità di diventare madri anche se si è superata l’età prevista dalla convenzione sociale.