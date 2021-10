L’ex concorrente ed inviato de L’Isola dei Famosi, Rossano Rubicondi, è deceduto all’età di 49 anni. La notizia è stata diffusa sui social dalla conduttrice Simona Ventura attraverso il seguente messaggio: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”.

Morto Rossano Rubicondi, il messaggio di Simona Ventura

Nella serata di venerdì 29 ottobre, è stata comunicata la prematura scomparsa di Rossano Rubicondi, all’età di soli 49 anni.

L’uomo era stato scelto dalla conduttrice Simona Ventura in qualità di naufrago a L’Isola dei Famosi. Dopo aver terminato la sua esperienza nelle vesti di concorrente, la showgirl lo rese inviato del reality show. La notizia relativa alla drammatica dipartita del 49enne è stata diramata dalla stessa Simona Ventura che ha postato sul suo account Twitter il seguente messaggio: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme.

Fai buon viaggio RiP”.

Morto Rossano Rubicondi, lo sconcerto del mondo dello spettacolo

La morte improvvisa di Rossano Rubicondi ha generato dolore e sconcerto nel mondo dello spettacolo e non solo. L’evento, infatti, è giunto in modo del tutto inaspettato e inspiegabile, sconvolgendo profondamente l’intero settore. In relazione al decesso del 49enne, al momento, non sono ancora state rivelate le cause che hanno determinato la prematura scomparsa dell’attore e modello italiano.

A quanto si apprende, però, Rossano Rubicondi è deceduto a Milano.

Morto Rossano Rubicondi, il matrimonio con Ivana Trump

Rossano Rubicondi, classe 1972, è stato un personaggio televisivo, un modello e un attore italiano. L’uomo, inoltre, era particolarmente conosciuto per essere stato il quarto marito di Ivana Trump, miliardaria americana ed ex moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump. Nel 2018, proprio per la moglie Ivana Trump, partecipò a Ballando con le Stelle, nel ruolo di ballerino per una notte.