Con il detto “dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna” si rischiano sempre di sollevare polveroni inutili, ma non possiamo che servircene, almeno in questo caso, per parlare di quelle che sono state le mogli dei presidenti della Repubblica Italiana nella storia.

Questo non perché si vuole sminuire il loro ruolo, ma al contrario, si vuole sottolineare la loro tenacia nel saper sostenere i porpri mariti mentre ricoprivano un incarico di tale importanza, talvolta anche preferendo restare qualche passo indietro. Ma chi sono state le mogli dei Presidenti della Repubblica Italiana nella storia? Scopriamolo insieme.

Le mogli dei presidenti della Repubblica Italiana: la prima fu “Donna Ida”

Ida Pellegrini è stata la prima consorte a varcare le porte del Quirinale.

Era la moglie di Luigi Einaudi, il secondo presidente della Repubblica eletto nel 1948. Il primo fu Enrico De Nicola, ma non aveva moglie e secondo le testimonianze era convinto che per ricoprire una carica tanto importante fosse meglio non averne.

Ma tornando alla prima “first lady” nostrana, Ida Pellegrini era una nobile veronese che Einaudi sposò nel 1903. “Donna Ida” (così venivano chiamate le mogli in seguito alla salita al Quirinale dei mariti), conobbe il politico e giornalista quando lei era un allieva delle superiori in cui l’uomo insegnava.

Carla Bissantini e Laura Carta Caprino

Il terzo presidente della nostra Repubblica fu Giovanni Gronchi. Al suo fianco c’era Carla Bissantini e anche lei come Donna Ida aveva una notevole differenza d’età con l’uomo che aveva sposato: ben 25 anni. Donna Carla fu anche una delle prime first lady a prendere davvero sul serio il suo ruolo, presenziando assiduamente a ricevimenti e visite di stato che richiedevano la presenza del presidente.

Poi ci fu Antonio Segni e accanto a lui la moglie Laura Carta Caprino a cui venne consigliato di mantenere un profilo più basso rispetto a quello tenuto da chi l’aveva preceduta.

Vittoria Michitto, Carla Voltolina e Giuseppa Sigurani

La moglie di Giovanni Leone, ovvero Vittoria Michitto, fu la prima donna a godere di una forte risonanza mediatica. Quelli infatti erano gli anni in cui iniziava a svilupparsi la televisione per come la conosciamo oggi.

Contrariamente alla Michitto, Carla Voltolina e Giuseppa Sigurani, rispettivamente mogli di Sandro Pertini e Francesco Cossiga, non amavano essere al centro dell’attenzione, per questo presero la decisione di allontanarsi da quello che era il ruolo dei mariti.

Franca Pilla, Clio Maria Bittoni e Marisa Chiazzese

Arriviamo poi ai nostri giorni con Carlo Azeglio Ciampi e la moglie Franca Pilla, che abbiamo sempre visto presenziare ad ogni incontro tenuto dal marito, sia in Italia che all’estero. Il suo ruolo ha certamente contribuito al rafforzamento della figura presidenziale agli occhi dell’opinione pubblica non mancando anche di far discutere per via di alcune sue opinioni soprattutto contro la televisione.

Clio Maria Bittoni, moglie di Giorgio Napolitano ha invece optato per un profilo più basso e distaccato, pur rimanendo accanto al marito nelle cerimonie ufficiali. Bittoni e Napolitano sono coniugi da record: la prima infatti vanta il titolo di essere la donna che è rimasta al Quirinale più a lungo mentre il secondo è stato il primo Presidente della Repubblica ad essere rieletto per un secondo mandato. La moglie di Sergio Mattarella invece era Marisa Chiazzese, morta il 1 marzo 2012 e al suo posto è subentrata la figlia, Laura Mattarella, come “first lady”.