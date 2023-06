Anche l'uomo può scegliere un look total white al matrimonio. La moda per il 2023 è rivoluzione e il dress code per lo sposo cambia.

La moda continua a stupire: scardina le regole, modifica la tradizione e si lascia trasportare dalle nuove tendenze. La più recente? Anche l’uomo, al matrimonio, veste di bianco. Il dress code pare essere cambiato e la moda ha lanciato il nuovo trend: più bianco per gli uomini alle nozze.

Moda sposo 2023, abito bianco anche per lui? Il nuovo dress code da uomo

Chi ha detto che debba solo essere la donna a vestirsi di bianco il giorno delle nozze? La tradizione, storicamente parlando, ha sempre seguito la moda del total white solo per la sposa, ma a quanto pare le passerelle fashion hanno modificato lo scenario. Anche lo sposo, dunque, può sfoggiare un look total white ed essere alla moda come la futura moglie. Non che prima non lo fosse, ma il bianco è sempre stato associato solo ed esclusivamente alla donna, protagonista assoluta della scena il giorno del matrimonio.

Non è la prima volta che si vede lo sposo vestito di bianco, ma la maggior parte delle volte i colori prediletti dal genere maschile per il “grande giorno” sono tendenzialmente il blu scuro, a volte il nero e qualche sfumatura più chiara per i mesi estivi. Il bianco, per la maggior parte delle volte, è sfoggiato nella camicia.

A quanto pare, però, il look bianco per lo sposo è molto alla moda e regala all’immagine dell’uomo una luce maggiore. Il matrimonio total white equivale a classe ed eleganza: immaginate sposo e sposa entrambi vestiti di bianco dirsi il “sì” per la vita. Un’immagine eterea di grandissima raffinatezza.

Se, dunque, lo sposo avesse voglia di un look total white, è bene sempre che scelga una sfumatura uguale per tutto il completo. Bianco latte o bianco leggermente “sporco”? Panna o bianco ghiaccio? In base alle preferenze, il look dovrà seguire una linea cromatica coerente, per non creare effetti antiestetici indesiderati e per ottenere un effetto armonico.

Il dress code per il 2023 è cambiato: lo sposo si tinge di bianco e abbina al completo anche un paio di scarpe stringate total white. Per essere luminoso e candido a 360°, lo sposo del 2023 ha voglia di eccedere di candore in tutto, scarpe e accessori compresi.

Moda sposo 2023, abito bianco anche per lui? Lo dice anche l’intelligenza artificiale

Sapevate che la collezione Vanguard ha esposto per la prima volta un progetto di moda genderless per lo sposo? Ebbene sì, il brand ha pubblicato alcune immagini realizzate dall’intelligenza artificiale in cui gli sposi sfoggiano look total white con tanto di gonne ampie e look mozzafiato. L’intento del progetto? Provare ad aprire le porte a una moda ancora più inclusiva, dove il dress code dello sposo si sposta sul bianco, ma abbraccia anche capi prettamente e tipicamente femminili.

Ci sono completi con giacca e pantalone completamente bianchi, a cui si abbina una specie di soprabito simil gonna che cade ampio a ruota. L’idea è quella di uno sposo nuovo e all’avanguardia, che possa sentirsi libero di esprimere se stesso e andare oltre i tabù della società.

I matrimoni 2023 sono prontissimi ad accogliere lo sposo nei suoi look bianchi tutti da invidiare.