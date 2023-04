C’è chi sogna quel momento da una vita e c’è chi non vede l’ora di sfoggiare il proprio abito e il proprio look da sposa in perfetto stile fiaba. Il 2023 è l’anno della raffinatezza e le spose, questo, lo devono sapere. Si parla di stili natural chic e di romantica eleganza. Andiamo alla scoperta di tutti i wedding hair trends, per un matrimonio perfetto.

Le acconciature da sposa di tendenza per il 2023: i migliori wedding hairstyle

Avete scelto l’abito dei sogni, le scarpe abbinate e tutti gli accessori? Ottimo, mancano gli ultimissimi step e ci sarete quasi. Dopo il make-up, che solitamente predilige toni naturali a effetto make-up non make-up, è tempo di dedicarsi all’acconciatura, fondamentale per la resa finale dell’intera immagina della sposa.

Ci sono numerosi modi di acconciare i capelli per il matrimonio e ognuno di essi farà brillare la sposa di luce propria. Tuttavia, sebbene alla fine la decisione finale spetti sempre alla protagonista, è giusto essere a conoscenza dei wedding hair trends dell’anno. Il 2023 propone diverse acconciature da sposa e tutte puntano alla semplicità e alla raffinatezza.

Acconciature da sposa 2023: il wedding hair cute è tendenza

Tra le principali tendenze per le acconciature da sposa 2023 c’è proprio lui, il wedding hair cut. Si tratta di un vero e proprio taglio, prontissimo a dare vita a una nuova immagine della sposa e soprattutto a stupire tutti gli invitati e tutte le invitate alle nozze. Non c’è una quantità prestabilita di cm da tagliare: è la sposa che decide e sarà proprio lei a scegliere quante volte cambiare look nel corso della giornata.

Lo chignon: l’acconciatura intramontabile anche nel 2023

Se c’è un’acconciatura che probabilmente non passerà mai di moda, essa è da ricercare nello chignon. Ci sono molti modi per realizzare uno chignon, ma pare che nel 2023 ci sarà un aumento di tendenza per il modello basso, romantico e super chic. Avete principalmente due possibilità:

Eseguire uno chignon molto basso e minimale, magari aggiungendo qualche piccola applicazione come perle o cristallini;

Eseguire uno chignon maxi con intrecci e piccoli torchon delicati.

Tra le acconciature da sposa 2023 le trecce diventano bohémien

Avete voglia di qualcosa di più fiabesco? La treccia di rivela un’altra grande tendenza delle acconciature da sposa per il 2023. Raffinate ma non troppo eleganti, le trecce riescono a conferire un aspetto leggiadro e bohémien alla sposa, senza però appesantire il look. Sì alla treccia a spiga, sempre molto amata, e sì alla treccia alla francese. Non solo: le trecce sono perfette anche nel caso di un raccolto o di un semi-raccolto: non abbiate paura di osare e di rendere la vostra acconciatura un po’ più originale, perché le trecce saranno sempre delle ottime alleate.

Anche in questo caso sono concesse (e ben apprezzate) decorazioni da intrecciare lungo le ciocche, come fiori o dettagli luminosi.

Capelli sciolti? Assolutamente sì!

Se lo stile naturale è quello che più vi conquista, l’hairstyle sciolto e naturale è esattamente ciò che fa per voi. Nel 2023 le acconciature da sposa vedono onde in stile spiaggia lasciate cadere libere lungo le spalle, ma ci sono look che prediligono un ordine maggiore e uno stile un po’ più “compatto”.

Altra tendenza? Le onde flat, considerate le più chic in assoluto. Tenute indietro e ben ordinate, le onde in questione si rivelano una grande soluzione di raffinata eleganza e tanto, tantissimo romanticismo.

Dulcis in fundo: coda alta e amore infinito

Poteva il 2023 fare a meno della coda? Impossibile. Le acconciature da sposa del nuovo anno vedono code alte e leggermente ondulate, ma vedono code lasciate leggermente basse e ben tirate indietro.

La scelta è molto ampia, perciò non vi resta che selezionare ciò che più si addice alla vostra personalità. Se siete amanti degli accessori, avete anche la possibilità di giocare con cerchietti, piccole tiare e applicazioni di ogni tipo: i wedding hair trends del 2023 sono ricchi di luce.