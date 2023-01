Galateo, come si deve vestire la mamma dello sposo

La mamma dello sposo deve seguire alcune semplici regole per rispettare il galateo e vestirsi in modo adeguato per le nozze del proprio figlio.

La mamma dello sposo deve seguire alcune semplici regole per rispettare il galateo e vestirsi in modo adeguato per le nozze del proprio figlio. Ecco qualche consiglio per fare le scelte giuste per questa occasione speciale.

Come si deve vestire la mamma della sposa

La mamma dello sposo ha un ruolo molto importante durante il matrimonio del proprio figlio. Oltre ad aiutare la coppia ad organizzare le nozze, dovrebbe aiutare ad accogliere gli invitati durante il ricevimento e pensare a tanti piccoli dettagli che potrebbero alleggerire il carico di pensieri degli sposi. Per questo motivo ha anche bisogno di un vestito davvero speciale. Nel corso degli anni il galateo riguardante l’abito della mamma dello sposo si è evoluto e fortunatamente tante formalità sono passate in secondo piano.

Ora le mamme vengono incoraggiate ad indossare un outfit che le faccia sentire a proprio agio. Secondo il galateo tradizionale, un tempo era la madre della sposa che doveva acquistare per prima l’abito per il giorno delle nozze. Poi doveva informare la madre dello sposo sul colore, la lunghezza e il modello he aveva scelto. Se la mamma dello sposo non riceveva notizie entro quattro mesi dal giorno speciale, allora doveva contattare lei stessa la futura sposa per sapere cosa fare.

In tempi moderni, le due mamme degli sposi hanno molta più libertà e non hanno bisogno di abbinare i loro vestiti. Devono semplicemente scegliere ciò che le rappresenta meglio e le fa sentire a proprio agio. Questo a meno che non sia la coppia a preferire che le due donne indossino abiti abbinati.

I consigli per la mamma dello sposo

La mamma dello sposo dovrebbe indossare un abito da cerimonia che si adatti al suo stile, ma anche allo stile del matrimonio. Dovrebbe indossare qualcosa di comodo, ma che riesca a valorizzare la sua silhouette. È importante scegliere un look che dia libero sfogo al proprio stile personale, senza per forza seguire le tendenze del momento. Bisogna anche pensare alla stagione e al luogo in cui si svolgono le nozze, in modo da scegliere l’abito adatto. I matrimoni più formali richiedono un abito lungo o un tailleur, ma l’outfit può essere più sereno se si tratta di un matrimonio informale. Per quanto riguarda il colore, sono da evitare le tonalità bianche o troppo chiare, a meno che non siano richieste o approvate dalla sposa. Da evitare anche il rosso e il nero, altri due colori tabù nel caso delle nozze. In alcuni casi gli sposi chiedono ai membri della famiglia di coordinare i colori con damigelle e testimoni, per questo è sempre meglio chiedere prima di acquistare l’abito. Secondo il galateo, la mamma dello sposo può indossare il cappello solo se lo indossa anche la mamma della sposa, ma i tempi sono cambiati e ora c’è molta più libertà. Sono consigliati accessori discreti e mai eccessivi. Fortunatamente i tempi sono cambiati e le regole sono molto meno rigide per quanto riguarda gli outfit da sfoggiare ai matrimoni. L’importante è sempre sentirsi a proprio agio.