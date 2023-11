L’epilazione, rimedio più utilizzato per porre fine ai peli del viso e del corpo, è una tortura per molte donne. La tipica ceretta, infatti, è spesso dolorosa e traumatica. Non è sempre così: ecco la migliore ceretta brasiliana del 2023 che non vi farà sentire dolore.

Ceretta brasiliana 2023: qual è la migliore per eliminare i peli?

Il metodo più utilizzato e di lunga data per eliminare i peli è certamente la ceretta, che rende poi la pelle liscia e libera dai peli superflui, nonché vi farà apparire i primi peli dopo molto tempo. Come funziona? Con la ceretta il pelo viene estirpato dalla sua radice, più in profondità possibile, cosicché per almeno due settimane non ci sarà ricrescita del pelo. D’altra parte la ceretta è sempre molto discussa poiché per molte donne è un vero e proprio trauma in quanto a dolore e bruciori vari, soprattutto in zone delicate come il bikini. Come porre rimedio alle conseguenze della ceretta?

A tal fine negli ultimi anni si è diffusa la cera brasiliana che elimina il pelo dalla radice ma assicura di sentire meno dolore. Originaria del Brasile, dove le donne hanno necessità di sfoggiare i bikini al mare per la maggior parte dell’anno, la ceretta brasiliana nasce come metodo pratico, duraturo e indolore, ideale in particolare per trattare la zona dell’inguine. Ecco le caratteristiche della cera brasiliana:

La sua temperatura va dai 36 gradi ai 40; di solito è a base di resine vegetali, ingloba il pelo senza attaccarsi alla pelle, lo strappo risulta così meno doloroso e più delicato, è adatta a tutte le zone del corpo, dal viso al corpo alla zona bikini. La cera brasiliana, detta anche cera wax, ha una formulazione differente dalle classiche cere depilatorie e per questo ha anche una consistenza diversa. Una volta sciolta, presenta una leggera trasparenza gelatinosa con un elevato grado di morbidezza, diventando quasi cremosa.

Molto popolare anche in Italia, esistono diverse tipologie della ceretta brasiliana in commercio, ma quella più conosciuta è la black wax, caratterizzata da un’elevata morbidezza ed elasticità. Tra gli ingredienti di base ci sono:

Cere d’api

Glicerina

Glucosio.

Le cere d’api sono ingredienti preziosi con proprietà antisettiche e nutrienti, che consentono alla cera brasiliana di essere così delicata, e presentano una pellicola protettiva che permette di non aderire all’epidermide ma solo alla peluria. Inoltre è presente l’Aloe Vera e la calendula che riduce il dolore, limita le infiammazioni e follicoliti e ritarda la ricrescita dei peli.

Migliore ceretta brasiliana 2023: quale scegliere?

La popolare e antica epilazione, la ceretta brasiliana, l’abbiamo visto, è la più amata dalle donne e dagli uomini perché seppur “cattura” il pelo dalla profondità, non provoca dolore come la ceretta classica, e prolunga ancor di più la ricrescita del pelo. A differenza della ceretta classica, la brasiliana si fa senza strisce e non scotta. Si può stendere sulla pelle a temperature relativamente basse e, una volta che si è completamente raffreddata, si tira via con un unico strappo deciso.

Grazie a queste caratteristiche la ceretta brasiliana è molto richiesta da chi normalmente ha problemi di peli incarniti e follicolite e, più in generale, da chi ha una pelle molto sensibile e delicata. Inoltre è indicata per ogni zona del corpo, dalle gambe alla peluria del viso.

A questo punto è bene sapere quale scegliere tra le diverse e tante cerette brasiliane presenti sul mercato, qual è considerata la migliore del 2023? Parliamo della ceretta nera brasiliana, tra le best del 2023.

La cera nera brasiliana nasce negli anni Ottanta dall’intuizione di due sorelle brasiliane che gestivano un salone di estetica a New York. La ceretta nera brasiliana si presenta sotto forma di piccole sfere di cera dalla consistenza molto pastosa. Senza strisce, la cera si applica direttamente sulla pelle a temperature relativamente basse: quando si è completamente raffreddata, si tira via con uno strappo deciso, proprio come si fa con la cera tradizionale.

Tra gli ingredienti della ceretta nera brasiliana ci sono: glicerina, glucosio, resine, miele, olio di Argan, acqua e 20% di cera d’api; tutti hanno proprietà lenitive ed emollienti, il che non comporta fastidiosi rossori e infiammazioni. Questo consente quindi di utilizzare senza timore la ceretta brasiliana nera anche sulle zone più delicate come ascelle e inguine, soprattutto.

Il grande beneficio della ceretta nera brasiliana è che non si tratta di una vera e propria cera, ma di un mix tra una crema e un gel, efficace a basse e alte temperature. Questa texture particolare permette alla Black Wax di non attaccarsi alla pelle, ma soltanto ai peli: così quando avviene lo strappo, il fastidio sarà minimo e si riusciranno a eliminare anche i peli più corti. La ricrescita sarà molto lenta, come tutte le donne desiderano.