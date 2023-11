Scopriamo insieme quali sono i 10 lip balm preferiti dalle star. Moltissime di loro non riescono proprio a rinunciare al balsamo labbra, che è diventato un vero e proprio must have, non solo per le dive.

I 10 lip balm preferiti dalle star: perchè non possono rinunciare al balsamo labbra?

In commercio esistono tantissimi lip balm diversi e sono diventati una vera ossessione per star e influencer. La cura delle labbra è fondamentale, soprattutto nella stagione fredda. Ci sono lip balm molto accessibili a tutte, altri che costano un po’ di più, ma a seconda delle proprie esigenze si può facilmente trovare quello giusto.

I 10 lip balm preferiti dalle star sono:

Aquaphor – Lip Repair: dona un sollievo efficace e duraturo per labbra secche, creando una barriera protettiva e mantenendole lisce e sane. È il preferito di Billie Eilish, che ha dichiarato di avere sempre un tubetto con lei, 24 ore al giorno; Dr. Haushka – Lip Balm: un trattamento rigenerante e protettivo per labbra screpolate. Gli estratti di piante officinali consentono di esercitare un’azione rigenerante. È uno dei segreti di bellezza di Jennifer Aniston, come lei stessa ha dichiarato su Elle, ammettendo di esserne diventata “dipendente”; Dr.PawPaw – Original Balm: un aiuto per la cura della pelle sensibile delle labbra durante tutte le stagioni. Idrata profondamente e nutre intensamente, donando comfort immediato e lasciando le labbra morbide e lisce. È il balsamo labbra preferito di Victoria Beckham; Fresh Sugar – Lip Treatment: infuso con una miscela di oli ricchi di antiossidanti, che nutre perfettamente la pelle, idratandola fino a 24 ore. È il balsamo labbra scelto da Meghan Markle, come lei stessa ha dichiarato, ma è molto amato anche da Margot Robbie; Avène – Balsamo Labbra Nutrizione Intensa: nutre e protegge intensamente le labbra secche, con grande efficacia. È quello scelto da Kendall Jenner, che lo porta sempre nella sua borsetta; Lanige – Lip Sleeping Mask: agisce come un balsamo addolcente, che avvolge le labbra per idratarle. Durante il sonno, potenti antiossidanti nutrono e rigenerano le labbra secche. Questa maschera è usata da Kate Hudson, che in un’intervista ha dichiarato di adorarlo anche per il suo fantastico profumo; Sol de Janeiro Brazilian Kiss Cupuacu Lip Butter: gli ingredienti donano molta idratazione, riducendo le rughe delle labbra al minimo. Donano anche una meravigliosa brillantezza. Questo balsamo labbra idratante è scelto da Hilary Duff; JLo Beauty – Beso Balm: una maschera idratante che dona un aspetto più liscio e rimpolpato alle labbra, con una finitura lucida e un dolce profumo di vaniglia. Ovviamente è scelto da Jennifer Lopez, che ha lanciato da poco questo nuovo cosmetico di cui non può fare a meno; Tatcha – The Kissu Lip Mask: trattamento jelly senza risciacquo che restituisce alle labbra il massimo slendore. È stato scelto da Dua Lipa che lo ha caldamente consigliato; Chanel Hydra Beauty Nutrition: trattamento idratante per labbra secche, che leviga, lenisce e protegge le labbra, donando volume e luminosità naturale. Molto amato da Gigi Hadid, che ha giurato fedeltà a questo prodotto.

