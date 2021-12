I fan del Grande Fratello Vip lo sanno bene: tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge non scorre buon sangue. Nella casa più spiata (e discussa) d’Italia, la showgirl piace per la sua dolcezza, ma divide il pubblico per la storia mai iniziata (ma subito finita) con Nicola Pisu, ormai ex concorrente del reality.

Ora nella casa di Cinecittà riassapora serenità e divertimento e ad averle regalato nuova gioia sarebbe una new entry del programma: Biagio D’Anelli. Proprio con lui ha iniziato a criticare Soleil, che dopo l’uscita di Alex Belli dalla casa del Gf Vip sembra affrontare un momento delicato. Miriana non crede “nel suo vittimismo” e la ritiene in parte responsabile della situazione creata con l’attore. La showgirl critica Soleil, ma Biagio la ferma: cos’è successo tra i due?

Gf Vip, Miriana Trevisan critica Soleil e Biagio replica: le parole della showgirl

Parlando della storia nata tra Alex e Soleil nella casa del Gf Vip, Miriana ha commentato: “Io non credo nel suo vittimismo. Mi dispiace ma non ci casco. Anche la storiella che ha pianto dicendo “Io incontro soltanto uomini come Alex”, non è vera. Prima di lui ha avuto Gianmaria che è un bravo ragazzo“.

Quindi ha tenuto a sottolineare: “Ha giocato anche lei, non è innocente e l’abbiamo visto tutti.

Sono basita che una donna single può prendere uno sposato. Lei ha creato una situazione ambigua. Anche io che sono libera rispetto chi è impegnato. A me quando colpiscono le persone innocenti come Delia mi dispiace“.

Rivolgendosi a Biagio, ha detto: “Io gli uomini sposati li rispetto e non ti paragonare ad Alex, tu non sei sposato non hai un progetto di vita di quel tipo. Non mi paragonare ad altre, io sono una brava persona. Non mi avvicino agli altri se sono sposati”.

Dopo il commento di Miriana, è arrivata la replica di Biagio, con il quale è nata una bella sintonia. “Ma se ti piace un uomo sposato e vedi che lui se ne sbatte della moglie, ma di cosa stiamo parlando? Perché è chi è impegnato che deve portare rispetto. Miriana ma da dove arrivi tu? Ascolta, anche io sono fidanzato e non ce la faccio a non abbracciarti la mattina. Quindi non ti devo abbracciare più? Quindi soltanto chi ha un anello al dito deve rispettare? Da oggi non mi avvicino più a te? Eppure anche io ti ho detto che vorrei convivere con la mia ragazza”, ha ribattuto Biagio.

Quindi ha aggiunto: “Io rispetto la tua e tu rispetti la mia. Mi sembrava che volessi ragione per forza. Tu sarai dentro da tre mesi, ma io lui lo conosco da dieci anni. Lo conosco fuori e fidati. Non vedere sempre gli altri. Pensa un po’ a te. Tu non difendi Delia a caso, ma perché hai litigato con Sole cinquanta volte”.

In seguito alle critiche che Miriana ha indirizzato a Soleil, sui social non sono mancati i commenti.

In tanti si sono scagliati proprio contro Miriana, scrivendo: “Biagio che smonta Miriana e difende Soleil”. Ma anche chi con ironia ha aggiunto: “Biagio è fidanzato ma non è la stessa cosa, quindi lei può”, fino a “Come quest’uomo ha smontato la milf in due minuti”.