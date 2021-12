Ex protagonista di Uomini e Donne, dove ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico, Soleil è spesso finita sulle pagine della cronaca rosa nostrana per le sue chiacchieratissime storie d’amore. Da Luca Onestini al fratello di Belen Rodriguez: davanti ai riflettori è sempre a suo agio e dà prova di carisma, grinta e tanta personalità.

Nella casa del Grande Fratello Vip è una delle vippone più discusse, sicuramente una protagonista senza rivali. A sostenerla c’è Sonia Bruganelli: la famosa opinionista del reality capitanato da Alfonso Signorini spiega perché ha spesso preso le sue difese.

Gf Vip, Sonia Bruganelli sostiene Soleil: il motivo

Puntata dopo puntata, accade spesso che Sonia, opinionista del Gf Vip e famosa consorte di Paolo Bonolis, decida di rendere immune Soleil. L’ex protagonista del salotto di Maria De Filippi è una gieffina chiacchieratissima dentro e fuori la casa.

Molti i fan che la sostengono con energia, ma non mancano i telespettatori che faticano a sopportare i suoi comportamenti.

Tra coloro che la sostengono c’è Sonia Bruganelli, che ospite a Casa Chi ha spiegato il motivo per cui si mette spesso dalla parte di Soleil.

Sonia Bruganelli sostiene Soleil: “Mi intrattiene e fa divertire”

“Lei è una vivace, una che scombina gli equilibri. Dicono che sono di parte? Certo io sono di partissima.

Nel senso che io sono lì a dire la mia opinione. E la mia opinione è ovviamente soggettiva”. Comincia così il discorso di Sonia, che con queste parole ha descritto Soleil.

Quindi ha aggiunto: “La verità è che io cerco di farmi piacere altri personaggi dentro quella casa. Però faccio molta fatica a farmeli piacere. Io non sostengo Soleil per partito preso, sostengo una persona che in quel contesto specifico mi intrattiene e fa divertire“.

Sonia Bruganelli sostiene Soleil: “Mi riconoscerei in una come lei”

Sonia Bruganelli ha poi precisato: “Probabilmente, anzi sicuramente, quando uscirà dalla casa del Gf Vip, manco ci prenderò un caffè. Però in questo mi potrete odiare o amare, io se mi dovessi riconoscere in una personalità dentro la casa a 25 anni, mi riconoscerei in una come Soleil. Lei è consapevole che sta facendo un programma“.

L’opinionista ha sottolineato: “Smettiamola di dire “è vera o non vera, devono esser veri”. Ma dai, quelli stanno in una casa piena di sponsor, in pratica tra una pubblicità e l’altra vediamo facce umane. Quindi è normale che le dinamiche tra esseri umani siano falsate e forzate. Questo Soleil Sorge lo sa perfettamente”.