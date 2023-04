Miriam Adelson, è lei la donna numero uno al mondo nel gioco d’azzardo

È Miriam Adelson la donna più ricca nel comparto dei casinò. Sposata dal 1991 con il magnate Sheldon Adelson, vanta un patrimonio di 35 miliardi di dollari. Si piazza così al 35esimo posto nell’elenco dei miliardari redatto dall’autorevole Forbes, in crescita di 7,5 miliardi rispetto all’anno precedente.

Il marito, deceduto nel 2021 ed ex numero uno della società “Las Vegas Sands”, ha lasciato alla consorte più del 50% delle aziende attive nel gioco d’azzardo attualmente quotate alla Borsa di New York. Medico ed editrice di successo, nel mese di febbraio del 2022, è stata protagonista delle copertine sulle principali riviste economiche degli Stati Uniti, per aver venduto una serie di attività di proprietà ubicate nella Vegas Strip, tra cui il noto Venetian Resort, per un controvalore di circa 6,25 miliardi di dollari.

Tra i motivi principali della dismissione di questi importanti asset negli Stati Uniti, voler accrescere gli investimenti a Macao, dove già da due decenni la sua società è attiva e da cui provengono i maggiori utili. La donna più ricca nella scena mondiale del gambling, vanta inoltre una certa influenza anche sul mondo politico israeliano, essendo tra l’altro editrice di uno dei principali quotidiani del paese, “Israel Hayom”.

La dottoressa Adelson, nata a Tel Aviv e laureata negli Usa, non è la prima donna di successo nel mondo del gioco. Da menzionare anche Denies Coates in Europa, celebre per aver fondato il popolare bookmaker Bet365. È l’attuale Ceo del gruppo insieme al fratello, oltre ad essere la donna più ricca d’Inghilterra.

Un settore, quello del gambling, soprattutto nella versione online, che non conosce crisi. Sono infatti sempre più gli utenti attratti da roulette, blackjack e slot machine. Secondo le ultime statistiche pubblicate dai principali istituti di ricerca di settore, è in crescita il numero di donne che si dedicano abitualmente ai giochi dei casinò online. In termini percentuali, sono ancora molto più gli uomini (il 72%) ma cresce il numero di donne (il 28%) che giocano mediamente su pc e dispositivi mobili. L’età media dei giocatori è 34 anni per il sesso maschile e di 30 per quello femminile. Gli ultimi dati riferiti al 2022 attribuiscono però un’incidenza di crescita più sostenuta per l’universo in rosa.

Nella classifica generale di Forbes, la donna più ricca in assoluto si conferma Francoise Bettencourt Meyers, la nipote del fondatore di L’Oréal: vanta un patrimonio di 80,5 miliardi di dollari.

Con riferimento invece alle italiane più ricche al mondo nel 2023, al di fuori però del gioco d’azzardo, troviamo Massimiliana Landini Aleotti, a capo del gruppo farmaceutico Menarini, con un patrimonio di 6,57 miliardi di dollari. A seguire la stilista Miuccia Prada con 5,24 miliardi di dollari. Sul gradino più basso del podio del Belpaese, si piazza Alessandra Garavoglia del Gruppo Campari, con un patrimonio di 3,44 miliardi di dollari.