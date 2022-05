Con il cambio di stagione arriva anche il desiderio di rinnovare il proprio look. Con l’arrivo dell’estate la voglia di darci un taglio è ancora più forte, alla ricerca di un look fresco e più sbarazzino.

Migliori tagli per capelli scuri estate 2022

Il desiderio di rinnovare il proprio look è una conseguenza naturale del cambio di stagione, soprattutto quando si passa dalle giornate fredde a quelle calde, che necessitano di un nuovo taglio di capelli. Solitamente durante l’estate si punta anche ad un colore più chiaro o acceso, ma non è sempre così. Molte donne scelgono una tinta scura, magari con qualche sfumatura, che potrebbe donare un look molto più particolare se accompagnato dalla giusta abbronzatura.

In attesa dell’arrivo dell’estate, molte donne cercano tra star del cinema, cantanti ed influencer, il taglio di capelli giusto per loro. Se per voi è tempo di cambiare look, vi basterà cercare di capire quale può essere quello giusto, che vi rappresenta di più. Ci sono tantissime tendenze, alcune perfette per ringiovanire il viso e per dare un tocco più leggero, sbarazzino e spensierato, soprattutto alle donne più avanti con gli anni.

Tagli per capelli scuri: il caschetto

Il taglio dell’estate 2022 è sicuramente il caschetto, nelle sue diverse versioni, che può essere personalizzato a piacere, ideale anche per le donne con i capelli scuri. Quest’anno si tratta del taglio che va più di moda, che piace di più. Celebrity come Bella Hadid, Hailey Bieber e Selena Gomez lo hanno scelto, ma anche star italiane, come Matilde Gioli, hanno deciso di dare un tocco in più al proprio look. La lunghezza del taglio di capelli per questa estate è soggettiva. Vanno molto alla moda sia il caschetto corto al meno, il bob, sia quello allungato verso le spalle, il lob. Un nuovo trend per il taglio di capelli a caschetto, che va alla grande per i capelli più scuri, è sicuramente lo shob, che unisce le parole shag e bob. Si tratta di un caschetto corto che viene alleggerito con le tipiche scolature dello shag, donando una linea d’ispirazione manga. Si tratta di un taglio perfetto sia da portare più ordinato che da lasciare in una versione più spettinata e disordinata, che regala un tocco di freschezza in più.

Il taglio mixie per capelli scuri

Il taglio di capelli corto è sicuramente una tendenza in vista dell’estate. Si parla della tendenza mixie, che unisce al taglio corto e ordinato in stile pixie, le linee del mullet. Un taglio che regala grande morbidezza e che risulta quasi perfetto, sicuramente molto più armonico e anche più comodo, perché ha meno bisogno di continui aggiustamenti, come il pixie. Questo taglio è perfetto per le donne con i capelli scuri, anche se sta bene in tutte le tinte, ma potrebbe addirittura essere arricchito da qualche ciocca colorata, per dare un tocco più rock e molto più giovanile. Ursula Corbero, star de La Casa di Carta, ha dato il via alla moda del mixie, che sta diventando sempre più di moda.