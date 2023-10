Dopo New York, Londra e Milano, il mese delle sfilate giunge al termine con la Paris Fashion Week. Le collezioni dedicate alla Primavera/Estate 2024 hanno letteralmente conquistato tutto il fashion system, anticipando le tendenze della prossima stagione. Tuttavia, ad incuriosire gli spettatori non sono stati solo i look esclusivi, bensì anche le numerose acconciature. In passerella hanno trionfato i tagli a caschetto con e senza frangia.

Paris Fashion Week: i tagli a caschetto con e senza frangia visti alle sfilate

Poteva essere altrimenti? D’altronde, i tagli a caschetto prendono vita proprio a Parigi nel lontano 1900, grazie al celebre parrucchiere Antoine. Da sempre il caschetto rappresenta uno degli haircut corti più amati dalle donne: elegante, sensuale e pratico. Non solo. Una delle caratteristica principale di questo taglio è proprio la versatilità. Grazie alle sue mille sfaccettature, infatti, è in grado di valorizzare ogni tipologia di viso. Dunque, scopriamo insieme i migliori tagli a caschetto con e senza frangia visti alle sfilate di Parigi. Tante idee da cui prendere ispirazione.

I migliori tagli a caschetto con e senza frangia delle sfilate di Parigi

Il taglio a caschetto riccio

Lo stilista Peter Do, con la sua collezione Primavera/Estate 2024, ha portato sulle passerelle di Parigi un meraviglioso caschetto riccio, ideale per chi ha questa tipologia di capelli. Proprio grazie alla sua lunghezza, è ideale per valorizzare il volume della chioma e la vaporosità dei boccoli.

Il taglio a caschetto mosso con frangia Lo stilista belga Dries Van Noten invece ci propone un caschetto mosso con frangia con un leggero effetto wet . Una versione scalata, sbarazzina, fresca e giovanile del taglio.

Il taglio a caschetto liscio Semplice ma al contempo raffinato il caschetto liscio sfoggiato dalle modelle sulle passerelle della collezione Primavera/Estate 2024 di Rabanne. Anche il caschetto liscio può essere declinato in tante varianti. E’ ideale sia con un taglio scalato sia con un taglio paro.

Il taglio a caschetto con riga laterale Tra i brand che hanno presentato le nuove collezioni alla Paris Fashion Week troviamo anche Victoria Beckham. Le modelle che hanno sfilato per l’ex cantante britannica hanno sfoggiato un caschetto cortissimo, extra liscio e con riga laterale.

Il taglio a caschetto rivoluzionario

Per ultimo ma non per importanza, il taglio a caschetto della sfilata Primavera/Estate 2024 di Givenchy. Anche questo cortissimo ed extra liscio, è caratterizzato da una particolare acconciatura con un cerchietto gioiello a zig zag, molto in voga negli anni Duemila. Perfetto da indossare la sera per impreziosire il vostro taglio a caschetto.

