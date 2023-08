Durante l’estate è molto importante non solo proteggere la pelle dai raggi UV ma anche le labbra. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i 3 stick labbra con protezione solare migliori a meno di 10 euro.

La top 3 dei migliori stick labbra con protezione solare a meno di 10 euro

L’estate è la stagione più amata dalla maggior parte delle persone, mare, sole e vacanze rendono questa stagione davvero magica. In estate però bisogna fare molta attenzione all’esposizione al sole, i raggi ultravioletti infatti possono essere molto dannosi. Quindi, prima di andare in spiaggia e sdraiarsi sotto al sole è fondamentale spalmarsi la crema solare su tutto il corpo non coperto dal costume da bagno e cercare comunque di evitare l’esposizione ai raggi UV nelle ore più calde. Oltre alla pelle anche le nostre labbra vanno protette dai raggi UV, dalla salsedine e dal vento. Per farlo basta utilizzare dei semplici stick labbra con protezione solare. Inoltre, è importante proteggere le labbra anche per evitare screpolature e i fastidiosissimi herpes solari. Ma, quali sono i migliori stick labbra con protezione solare a meno di 10 euro? Scopriamolo insieme:

Piz Buin, Stick solare per labbra: su Amazon, a soli 4,32 euro, potete trovare questo stick labbra con protezione solare davvero molto valido. Contiene Aloe Vera, ovvero un idratante naturale che ha grandi proprietà lenitive, e la Vitamina E che aiuta a proteggere i radicali liberi che danneggiano le cellule cutanee e provocano l’invecchiamento precoce della pelle. La protezione solare di queto stick è SPF 30, protegge quindi in maniera molto efficace dai raggi UV. Infine non unge, è resistente all’acqua e si assorbe velocemente. Hawaiian Tropic Lip Balm: su Amazon a soli 7,99 euro potete trovare questo altro validissimo stick labbra con protezione solare. Con Aloe Vera, burro di cacao, vitamina A, C e E. Grazie al fattore di protezione SP30 fornisce una efficace protezione dai raggi UV, è un prodotto facile da applicare, leggero e resistente all’acqua. Previene inoltre la formazione di herpes solari. Body Beauty Bille-PH, balsamo per labbra anti età con protezione solare: sempre su Amazon al costo di 9,14 euro potete trovare questo balsamo con protezione solare. Con burri di karité, argan, cacao e olio di ricino ideale non solo per proteggere le labbra dai raggi del sole ma anche per prevenire i segni del tempo, come le rughe che si formano attorno alle labbra. Il fattore di protezione è SP30.

Perché proteggere le labbra con uno stick con protezione solare?

Le labbra, esattamente come la nostra pelle, va protetta dai raggi del sole che possono essere dannosi. Inoltre è fondamentale proteggere le labbra con uno stick con protezione solare per evitare la formazione di herpes solari e per prevenire l’invecchiamento precoce. Le labbra, inoltre, non sono ricoperte da uno strato spesso di pelle, perciò sono molto più delicate ed è quindi molto importante proteggerle a dovere. Ricordatevi di applicare il vostro stick labbra con protezione solare almeno 15 minuti prima di esporvi al sole affinché le sostanze presenti nel prodotto possono essere assorbite dalla labbra.