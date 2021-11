Anche il tessuto tecnico può essere stiloso ed elegante, lo dimostrano le giacche da sci da donna di tendenza per l’inverno 2021 che permettono di sentirsi alla moda anche tra la neve. Ecco quali sono le migliori in commercio proposte dai brand.

Le migliori giacche da sci da donna per l’inverno 2021

È vero, l’abbigliamento da montagna non può mancare di due caratteristiche in particolare: comodità e ovviamente protezione. Questo però non significa che non possa essere anche stiloso.

Lo dimostrano infatti le giacche da donna pensate per lo sci, che seguono le tendenze per l’inverno 2021. Alcune infatti sono tra le più classiche, ma davvero imbattibili sul campo, altri modelli invece si ispirano all’haute couture con tagli più elaborati e dettagli più definiti.

Goldbergh

Goldbergh propone giacche da sci da donna davvero molto raffinate. Come il modello che unisce il trend dell’animalier, con la trama leopardata, e il trend ispirato allo stile Western con le frange color cuoio cucite sulla parte superiore del capo. La giacca accentua anche le forme con la cintura sul punto vita.

Sempre di questo brand dedicato all’abbigliamento da montagna anche questa giacca a righe che gioca con gli accostamenti di diverse tonalità di marrone (tra i colori della stagione) e alcuni dettagli neri, come il morbido ed elegante pelo posto sul cappuccio.

Moncler

Moncler mixa l’abbigliamento da sci con quello casual e streetwear creando giacche davvero trendy. Forse non proprio il massimo della comodità per sciare, ma possono essere perfette per voi se, nel vostro gruppo di amici amanti dello sci, siete quelle che li aspettano al calduccio in baita. Questo modello con elastico in vita per esempio, con due trame e colori diversi tra le tasche e il resto del capo, è molto elegante.

Per qualcosa di diverso dal solito nero e dalle forme sciancrate, sempre da Moncler si può trovare questo modello rosso e bombato che si ispira alle forme del classico bomber tornato di tendenza proprio per l’inverno 2021.

The North Face

Di tendenza anche questa giacca imbottita The North Face. Oltre a proteggere dal freddo delle basse temperature tipiche della montagna, il suo bellissimo color melanzana è un altro dei colori più in voga per la stagione.

Questa giacca imbottita e in bicolore proposta sempre da The North Face invece, fa parte di quei modelli del brand definiti super classici ma intramontabili e rientra sicuramente tra quelli imbattibili a livello di comfort.

Piovre Blanc

Le giacche da sci da donna di Piovre Blanc si dividono in modelli tecnici e modelli di design. Tra cui questo modello molto chic imbottito in total white o blu scuro, con piccole applicazioni argentate come dettaglio su tutto il capo.

Più tecnico e senza dubbio anche più pratico è invece questi modello sempre di Piovre Blanc sulle tonalità dell’azzurro. Se poi volete fare un outfit completo, dello stesso colore e taglio, dello stesso brand, esiste anche la tuta intera.