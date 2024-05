Chi sono i migliori attori italiani del 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Quali sono i migliori attori italiani del 2024?

Quando si pensa al mondo del cinema in automatico viene in mente la scritta Hollywood e i grandi attori americani. Ma in realtà anche noi abbiamo non solo grandi registi ma anche grandissimi attori di cui andare fieri. In occasione della 69esima edizione dei David di Donatello, Bonus Finder Italia ha condotto un’analisi per individuare quelli che sono i migliori attori e le migliori attrici del cinema italiano. Prima di vedere insieme la classifica, vediamo un attimo quali sono stati i parametri presi in considerazione per stilare questa classifica, ovvero:

Il numero di film e serie tv in cui hanno recitato.

Il numero di premi vinti.à

Il numero di David di Donatello vinti.

Il numero di follower su Instagram.

Il punteggio medio dei loro film su IMDb.

Bene ma, chi c’è al primo posto di questa classifica? Andiamo adesso a scoprirlo insieme.

Migliori attori italiani: la classifica 2024

Come abbiamo appena visto, Bonus Finder Italia ha stilato la classifica di quelli che sono i migliori attori italiani del 2024, seguendo i parametri che abbiamo elencato in precedenza. Chi c’è al primo posto? In testa alla classifica troviamo l’attore romano Pierfrancesco Favino, che abbiamo appena visto come membro della giuria della 77esima edizione del Festival di Cannes. Sono tanti i premi vinti da Favino nel corso della sua carriera e tantissimi i film nei quali lo abbiamo visto recitare, sempre in maniera magistrale, come ad esempio: “Dolce far niente”, “El Alamein – La linea del fuoco”, “Romanzo criminale”, “La sconosciuta”, “Baciami ancora”, “La vita facile”, “A casa tutti bene”, “Gli anni più belli”, “L’ultima notte di amore” e “Comandante”. Al secondo posto di questa classifica troviamo invece l’attrice Claudia Cardinale, che è in attività da ormai sessant’anni, tra i film nei quali ha recitato troviamo “Il Gattopardo”, “La Pantera Rosa”, “Il giorno della civetta”, “La montagna silenziosa” e “Tutte le strade portano a Roma”. Al terzo posto invece l’attore bolognese Stefano Accorsi, che abbiano anche lui visti recitare in tantissimi film quali “L’ultimo bacio”, “Le fate ignoranti”, “Saturno contro” e “Fortunata”. Vediamo insieme adesso la classifica fino al 20 posto:

Pierfrancesco Favino Claudia Cardinale Stefano Accorsi Margherita Buy Giancarlo Giannini Carlo Verdone Valerio Mastandrea Laura Morante Sergio Castellitto Michele Placido Paola Cortellesi Elio Germano Valeria Bruni Tedeschi Monica Bellucci Toni Servillo Roberto Benigni Claudia Gerini Alessandro Gassmann Alessandro Borghi Valeria Golino

Questi sono quindi i primi venti attori secondo Bonus Finder Italia. Sabrina Ferilli ad esempio si trova al 30esimo posto, Checco Zalone al 34esimo, Raoul Bova al 42esimo, Sophia Loren al 43 esimo, Claudio Amendola al 45esimo, Riccardo Scamarcio al 55esimo e Luca Argentero al 57esimo posto. E voi, siete d’accordo con questa classifica?

