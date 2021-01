Le mani sono un’importantissimo biglietto da visita ed è sempre utile averle in ordine e curate. Niente di meglio quindi che usare una buona crema mani e unghie che idrati: ecco come scegliere la migliore e più adatta alle proprie esigenze.

Crema mani e unghie: come scegliere

Pellicine, unghie rovinate, pelle secca. Sono solo alcune delle caratteristiche che rendono le mani poco curate. Il rimedio c’è ed è semplice: la crema. Oltre ai fattori estetici, una buona crema fa anche da schermo dagli agenti esterni, proteggendo la cute dal freddo e da screpolature.

Proprio per questo, la crema mani è indispensabile in particolar modo in inverno. Così come la pelle del viso ha bisogno di protezione da freddo, anche quella delle mani necessita di riparazione.

Certo, avere una bella manicure e unghie perfette fa bene alla vista, ma prima ancora di ciò è fondamentale prendersi cura della salute delle mani.

In base alle proprie esigenze, si può scegliere un prodotto più o meno ricco, che contenga determinati ingredienti o meno. Se le mani sono estremamente screpolate può essere super utile una crema contenente dell’urea; se invece si desidera solo una coccola idratante allora si può sceglierne una più soft.

Per ricordarsi di stendere la crema mani, è utile averne una in borsa – da utilizzare anche dopo aver sanificato le mani con il gel alcoolico – e una sul comodino. Spalmare il prodotto può diventare un rituale benefico da mettere in pratica la sera prima di andare a dormire.

Le migliori creme

In commercio ci sono moltissime creme adatte alle mani e alle unghie, formulate in base a diverse esigenze. Ecco un elenco delle migliori.

Tra le migliori creme di sempre per mani estremamente screpolate c’è sicuramente la Neutrogena. Grazie alle sue proprietà, dà sollievo a mani estremamente ruvide e secche e aiuta a mantenere l’idratazione. Il risultato sarà una pelle liscia e morbida.

Per chi ama i prodotti di origine naturale, Bottega Verde ha moltissime creme mani. Tra le più famose c’è quella all’avena. Si tratta di un ottimo prodotto per mani particolarmente secche, ottimo per prevenire le screpolature. Si assorbe in fretta ed è delicatamente profumata.

Un altro prodotto dal costo contenuto ma che apporta reali benefici è la crema per mani e unghie di Jowae. Perfetta per chi desidera un prodotto nutriente ma leggero, che ripari e protegga sia la pelle che le unghie. La cute, inoltre, appare più luminosa e usandola costantemente si prevengono le screpolature.

Per chi ama i profumi particolari uniti all’idratazione, il brand perfetto è Rituals. Tra una gamma di creme mani, una delle più particolari è quella al Ginko Bilboa e Té verde. La sua speciale formula contiene più del 95 per cento di ingredienti naturali ed è l’ideale per lenire e idratare

Un prodotto adatto alle pelli più secche è Urearepear di Eucerin. Il prodotto al suo interno contiene Urea e Ceramide, due ingredienti che danno sollievo e immediata idratazione a mani secche, ruvide, tese anche dopo molti lavaggi. Grazie al potere di rafforzare la pelle, la rende resistente alla secchezza per 48 ore.