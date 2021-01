Le feste sono finite. È quindi arrivato il momento di abbandonare le decorazioni natalizie, nailart con alberi, neve e Babbo Natale compresa. Dopo una manicure minuziosa e rinvigorente, è arrivato il momento di scegliere come fare le unghie per la nuova stagione.

Se ti manca l’ispirazione su come farla ecco che Internet e i social offrono diversi spunti a cui ispirarsi. Vediamo quindi quali sono le tendenze più belle per l’inverno 2021 in fatto di unghie.

Unghie per l’inverno 2021: le tendenze

Non solo effetto nude o colori neutri e scuri. Le unghie per l’inverno 2021 sono coloratissime, ma accontentano sia le personalità più appariscenti che quelle più tranquille, dividendosi in tonalità più accese e tonalità pastello.

In tinta unita, mixate con altre tonalità in palette o in contrasto e con decorazioni, non resta altro da fare che spaziare con la fantasia, per una nailart unica ed originale. Per aprire l’anno con positività, ci sono anche i nuovi colori lanciati da Pantone. Quali saranno le tue preferite?

Colori Pantone

Pantone ha già lanciato i colori di tendenza, Ultimate Gray ed Illuminating Yellow. Il grigio e il giallo che insieme portano i significati di positività e resilienza. Perfetti in tinta unita oppure insieme, perché non tingersi le unghie di questi colori, come se fossero un reminder a non perdere mai la speranza?

Mosaico nailart

Super di tendenza la mosaico nailart. Unghie con sezioni super colorate collegate tra loro da un filo dorato. Se siete fanatiche dell’unghia lunga, per un contrasto pazzesco, provate questa tecnica solo sulla french, lasciando la parte sotto color nude.

Unghie astratte

Per le appassionate d’arte ecco che le unghie si trasformano in vere e proprie opere astratte. I pois si mischiano a linee nette ed ondulate, con i colori del momento come sfondo. Da provarle con l’effetto mismatched, solo sulle due unghie centrali lasciando in tinta unita le altre.

Mismatched nails

Accanto ai colori lanciati da Pantone, ad essere di tendenza per l’inverno 2021 sono anche il rosso e il blu. Un’idea bella ed originale è quella di mixarli tutti insieme in un’unica nailart. Per non avere come risultato un effetto più adatto all’estate, l’effetto mat è quello più indicato.

Le tonalità pastello

Questo tipo di tonalità se scelte bene possono risultare molto eleganti. È il caso del rosso corallo in versione pastello. Se infatti il corallo classico è più indicato per la stagione estiva e assolutamente abolito per quella invernale, la sua versione pastello risulta essere molto chic e di tendenza.

Baby boomer nailart

L’effetto baby boomer è stupendo non solo nella sua versione classica con la french bianca. Da provare assolutamente per l’inverno 2021 è la versione colorata con le french sulle tonalità del lilla o del rosa fragola.