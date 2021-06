Michele Merlo, l’ex star di Amici, è morto per una leucemia fulminante. La famiglia informa che nella tarda serata di ieri, 6 giugno, il giovane, 28 anni, si è spento nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna. Mike Bird, com’era anche conosciuto, fu una delle scoperte del talent Amici.

Chi era Michele Merlo

La scorsa settimana, i medici avevano diagnosticato a Michele Merlo una leucemia fulminante. La malattia aveva causato un’irreversibile emorragia cerebrale che si è rivelata fatale. Il giovane era stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza. Non sono mancate le polemiche alla morte di Michele. Il padre stesso, Domenico Merlo, ha denunciato la negligenza dei medici che non avevano identificato subito la grave condizione in cui versava il figlio.

Michele si era infatti recato all’ospedale per alcuni dolori piuttosto sentiti a causa del quale non si sentiva affatto bene.

L’esperienza di X-Factor

Ma il giovane Michele Merlo, chi era? Classe ’93, Michele aveva da poco compiuto 28 anni. La sua passione è sempre stata quella del canto, sin da piccolo. Per questo Michele aveva con determinazione deciso di proseguire questa strada. Tenta di emergere attraverso la decima edizione di X-Factor.

Tuttavia, Michele non giunge alla vittoria infatti, non riesce a superare i bootcamp e viene eliminato dal giudice del programma Arisa.

Da X-Factor ad Amici

Michele, tuttavia, decide di proseguire nella realizzazione del suo sogno. Ci riprova, partecipando al talent di Amici diretto da Maria De Filippi. La scuola di Amici sarà un’esperienza molto fortunata per Michele, nonostante non riesca ad arrivare fino alla semifinale. Dopo questa esperienza, Mike Bird, com’era anche conosciuto, si trasferisce nel Regno Unito.

Lì, Michele aveva deciso di intraprendere un percorso di studi e ha così cominciato a studiare recitazione. Ciò non lo distrae dalla musica e nel 2020, debutta in Italia con il suo primo album Cuori Stupidi. Parallelamente, esce un suo libro che riporta il medesimo titolo del suo album.

Il ricovero ospedaliero

Il 5 giugno Michele Merlo è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna. Data la gravità delle condizioni in cui versava Michele è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza. Ciò avviene nella notte tra giovedì e venerdì, a seguito di un’emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante improvvisa.

Il giovane non ce l’ha fatta. La sua morte ha lasciato il mondo dello spettacolo e tutti coloro che lo seguivano appassionatamente senza parole.