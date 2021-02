Il cantante indie Dimartino partecipa insieme all’amico e collega Colapesce alla 71° edizione del Festival di Sanremo. L’artista è molto legato alla sua famiglia e ai suoi affetti, tra cui ovviamente rientra anche la sua compagna. Di professione fa la fotografa ed è l’autrice di gran parte degli scatti del cantante: chi è Michela Forte?

Chi è Michela Forte: la compagna del cantante Dimartino

Michela Forte è la compagna del cantante indie Dimartino. La giovane, fotografa di professione, accompagna il suo partner in gran parte delle sue esperienze ed è lei che ha scattato gran parte delle fotografie del cantante. Anche la copertina dell’ultimo album di Dimartino è uno scatto di Michela.

I due giovani ragazzi vivono ormai insieme da tanti anni a Milano e nel 2017 hanno avuto una bambina alla quale hanno dato il nome di Ninalou e alla quale il cantante ha dedicato il suo album più recente (“Afrodite”).

L’artista ha raccontato che la nascita della figlia lo ha ispirato nella produzione di molti dei suoi brani, così come il rapporto con la compagna Michela.

Durante la quarantena, Dimartino, Michela Forte e la piccola Ninalou (il cui nome deriva da un mix tra quello della mamma del cantante e da uno degli ex componenti dei Velvet Underground, gruppo amatissimo da mamma Michela) hanno vissuto nella casa di lui a Palermo, dove il cantante non tornava da più di 10 anni ma per la quale prova sempre un grande e indissolubile amore.