Il suo nome d’arte richiama la leggenda di Colapesce, pescatore siciliano che rimane sott’acqua per sostenere la sua amata isola sorretta solo da tre colonne prossime al crollo. Nel corso della sua carriera da cantautore ha scritto moltissimi testi non solo per se stesso, ma anche per più che affermati cantanti come Emma Marrone e Levante.

Ma chi è Colapesce e cosa c’è da sapere su di lui?

Chi è Colapesce

Colapesce, il cui vero nome è Lorenzo Urciullo, nasce a Solarino (in provincia di Siracusa) nel 1983. Fin da giovanissimo capisce di avere una forte passione sia per la musica che per la scrittura dei testi delle canzoni e decide di seguire questa strada.

Il debutto musicale avviene come leader del gruppo Albanopower, dal quale si stacca nel 2010 per intraprendere la carriera da solista e lanciare il suo primo EP chiamato proprio “Colapesce”.

Il primo vero album, dal titolo “Un meraviglioso declino” e per il quale collabora con numerosissimi altri artisti, esce nel 2012 e riceve moltissimi feedback positivi sia dal pubblico che dalla critica.

Nel 2015 e nel 2017 pubblica altri due dischi e nel 2019 parteciperà alla composizione dell’album tributo a Fabrizio de Andrè “Faber Nostrum”, nel quale Colapesce reinterpreta il brano “La canzone dell’amore perduto”, scelto come singolo lancio per il progetto.

Al 2019 risale anche la collaborazione con Levante e Carmen Consoli per la stesura di un brano dedicato alla loro terra: la Sicilia.

Il debutto a Sanremo

Colapesce partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo in occasione della sua 71° edizione, in compagnia dell’amico e collega cantautore siciliano Dimartino. La coppia collabora già dal 2020, quando pubblicano insieme un disco congiunto dal titolo “I mortali”.

La canzone che proporranno in occasione del festival della canzone italiana è stata rigorosamente scritta da loro e porta il titolo di “Musica leggerissima”.