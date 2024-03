Giulia De Lellis è un'influencer molto seguita e apprezzata. La giovane non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia: il suo prima e dopo...

Dopo l’esperienza a Uomini & Donne la sua vita è cambiata per il meglio. Giulia De Lellis è una delle influencer italiane più seguite e la sua carriera ha fatto un grande passo in avanti. Nel corso degli anni è cresciuta e maturata e il suo aspetto estetico ha subito qualche modifica: ma Giulia De Lellis è rifatta? È questa una delle domande che i fan si pongono, quindi facciamo chiarezza.

Giulia De Lellis è rifatta? L’influencer prima e dopo la chirurgia

La bellezza di Giulia De Lellis è oggettiva. Da sempre l’influencer è seguita anche per il suo stile cool e per i consigli beauty che offre ai suoi follower e il suo aspetto estetico è sempre molto apprezzato. Dai tempi in cui faceva la corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini & Donne (poi suo effettivo fidanzato fino al giorno della scoperta dei tradimenti), l’aspetto estetico dell’influencer romana è cambiato nel tempo. Facendo un rapido confronto, infatti, la domanda che sorge spontanea è solamente una: Giulia De Lellis è rifatta? E se sì, che cosa avrebbe modificato del suo corpo?

L’influencer non ha mai nascosto il suo pensiero nei confronti della chirurgia, anzi. Si è sempre dichiarata favorevole a questa e non si è tirata indietro nel raccontare le sue personali esperienze.

Le labbra

Il prima e dopo di Giulia De Lellis è abbastanza notevole, seppure naturale. La giovane influencer, infatti, ha inizialmente deciso di sottoporsi a qualche puntura sulle labbra, per renderle più voluminose e piene: «Avevo le labbra sottili e così ho deciso di ricorrere a qualche piccola puntura. Nulla di che, la rifaccio ogni 8 mesi; non amo le labbra a canotto».

Il naso

Insieme alle labbra, De Lellis si sarebbe sottoposta a qualche ritocco anche al naso: molte persone parlano di una rinoplastica, altre di filler al naso correttivo (trattamento molto gettonato nella medicina estetica). Ad ogni modo, osservando le foto di qualche anno fa, il cambiamento del naso è notevole.

Il seno

L’influencer ha poi scelto di rifarsi il seno, operazione chirurgica eseguita poco tempo dopo la fine della trasmissione di Maria De Filippi. Lei stessa ha raccontato dell’operazione al seno: De Lellis si è sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva per riuscire a ottenere una seconda di seno abbondante.

Accanto a questi ritocchi estetici, De Lellis aggiunge abitualmente trattamenti estetici al viso, specie alla pelle. Avendo sofferto (e soffrendo tuttora) di acne, anche se in modo minore rispetto a un tempo, l’influencer tiene molto alla salute e al benessere della propria pelle e non vuole trascurarla.

Giulia De Lellis è rifatta? Non solo chirurgia, ma anche tanto allenamento

Accanto ad alcuni ritocchi estetici, Giulia De Lellis ha modificato il suo aspetto fisico anche grazie all’allenamento e alla dieta. L’influencer romana, infatti, dopo il programma di dating, ha deciso di rivoluzionare un po’ la sua vita e di mettersi di impegno con lo sport, abbinandolo a una dieta bilanciata. Ha infatti cominciato ad allenarsi con costanza e il suo fisico, mese dopo mese, si è completamente rivoluzionato. Corpo asciutto, statuario e oggettivamente pazzesco: dietro un bell’aspetto non c’è solo la chirurgia. Cibo e allenamento sono diventati per Giulia De Lellis la combo perfetta da mettere in pratica quotidianamente nella vita.

Un prima e dopo notevole, ma anche tanto impegno, costanza e mindset differente.