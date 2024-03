Chiara Ferragni, imprenditrice e influencer dal successo mondiale, è forse una delle personalità più esposte del mondo del web e spesso è anche al centro di critiche e commenti di ogni tipo. Classe 1987, Chiara Ferragni ama il suo corpo e l’estetica, nel suo mondo, è piuttosto importante. Essendo così esposta, però, rimane un bersaglio “facile” anche per quanto riguarda “voci di chirurgia”: l’imprenditrice digitale si è rifatta?

Chiara Ferragni, com’era l’influencer prima della chirurgia? Interventi e ritocchini

Da quando Chiara Ferragni è entrata ufficialmente nel mondo della moda, il suo aspetto estetico è cambiato. A contribuire a tale cambiamento sicuramente il passare del tempo; quando Ferragni ha iniziato a entrare in contatto con brand ed eventi fashion era molto giovane, quindi è fisiologico che il viso in primis cambi con gli anni. Ora Ferragni è una donna matura, ma la sua bellezza è rimasta invariata, se non migliorata.

Sebbene il suo aspetto rimanga sempre molto naturale, stando alle varie voci circolanti sul web e sui più noti programmi televisivi, sembrerebbe proprio che Chiara Ferragni sia ricorsa a qualche ritocchino estetico per migliorare il suo viso.

Gli zigomi

Dando una veloce occhiata alle fotografie del passato, infatti, si può notare come gli zigomi dell’influencer fossero meno “pieni” e meno rialzati, motivo per il quale si pensa abbia scelto di sottoporsi a qualche trattamento filler per rimpolparli e renderli così più alti. Ferragni ha sempre smentito voci sull’uso della chirurgia estetica/plastica, ma non ha mai nascosto di essere ricorsa al filler e anche ad altri trattamenti estetici al viso, soprattutto dopo i numerosi problemi adolescenziali vissuti.

Il naso

C’è chi dice che si sia rifatta anche il naso e che dunque si sia sottoposta a una rinoplastica per renderlo più piccolo e per togliere quella “gobbetta” di tanti anni fa. Ferragni, però, ha smentito anche tale voce, quindi si presume sia ricorsa anche in questo caso a qualche punturina di rinofiller.

Il prima e dopo di Chiara Ferragni è dunque naturale e non ci sono operazioni di chirurgia plastica nella sua vita. Guardandola bene, infatti, Ferragni è sempre molto naturale e oltre ai piccoli ritocchini al viso per migliorare la grana della pelle e la zona delle occhiaie, non c’è nulla che rimandi a interventi chirurgici.

Chiara Ferragni e i pareri sugli interventi di chirurgia plastica

Più volte Chiara Ferragni ha voluto esprimere la sua opinione in merito alla chirurgia estetica su se stessa. L’influencer ha sempre dichiarato di non avere ceduto mai alla chirurgia estetica/plastica per paura di sembrare falsa e invecchiata e non perché la condannasse a priori. Ferragni ritiene che ogni persona sia libera di fare ciò che vuole col proprio corpo, ma su di lei preferisce, almeno al momento, rinunciare ai ritocchi estetici: