Massimo Lopez: chi è il compagno del comico italiano?

Domenica 7 maggio Massimo Lopez è stato ospite a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier in onda su Rai 1. Comico, doppiatore, imitatore e conduttore, nel corso della sua lunga carriera ha spaziato tra cinema, teatro e televisione. Da sempre molto riservato, non ha mai parlato apertamente della sua vita privata. Ma cerchiamo di scoprire insieme qualche curiosità i più.

Gli esordi di Massimo Lopez

Nasce nel 1952 ad Ascoli Piceno. È fratello del doppiatore Giorgio Lopez, scomparso ad agosto 2021, Alessandro Lopez (suo agente e produttore), Stefano Lopez e Marcello Lopez. I suoi esordi risalgono negli anni Ottanta, quando con il celebre gruppo comico Il Trio, con Tullio Solenghi e Anna Marchesini, inizia le prime apparizioni tra teatro, radio e piccolo schermo. Raggiungono la notorietà solamente dopo la partecipazione al Domenica In di Maurizio Costanzo. Tuttavia, nel 1994 Massimo Lopez decide di proseguire la sua carriera da solo e abbandona il gruppo.

La lunga carriera

Da quel momento ha conquistato sempre più successo. Partecipa in veste di conduttore e ospite a numerose trasmissioni televisivi, tra cui: Scherzi a Parte, Fantastica Italia, Striscia la notizia, Tale e Quale Show. Non solo. Diventa anche ospite fisso a Che tempo che fa insieme all’amico e collega Tullio Solenghi. Prende parte anche a diverse fiction come: Professione fantasma, Un uomo in trappola, I veleni dei Gonzaga, Beautiful, Compagni di Scuola, Le mille e una notte – Aladino e Sherazade. Presta poi la sua voce a molti attori hollywoodiani e personaggi d’animazione. Indimenticabile quella di Homer Simpson. Qualche mese fa invece ha partecipato come concorrente a Il cantante mascherato sotto il costume del Riccio, arrivando terzo.

La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Massimo Lopez, non abbiamo molte informazioni a disposizione. Il comico, infatti, è sempre stata una persona molto riservata. Non ha mai avuto figli e ad oggi non è noto se sia stato sposato. Sembrerebbe però che nella sua vita ci sia una persona speciale. Secondo le indiscrezioni, infatti, pare abbia un legame con un uomo più giovane di lui di nome Roberto. Il ragazzo compare molto spesso nelle foto pubblicate dal comico sul suo profilo Instagram. Proprio recentemente, i due hanno mostrato sui social di aver trascorso insieme le festività natalizie.

La malattia

Nonostante la grande fama, nel corso della sua vita Massimo Lopez ha dovuto affrontare anche importanti battaglie. Nel 2017 ha avuto un infarto mentre era in scena al Teatro Impero di Trani. Si stava esibendo quando ha accusato un forte malore ed è stato portato subito in ospedale, dove si è salvato per miracolo. Ed è proprio in quell’occasione che parlò della vicinanza con una persona nella sua vita, senza però rivelare il nome. Questa persona sarebbe stata per lui un vero e proprio punto di riferimento. In merito a Roberto, il comico ha sempre dichiarato si trattasse di un semplice amico. Verità o escamotage per depistare possibili gossip? Al momento ancora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Non ci resta che aspettare per scoprirlo!