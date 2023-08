Maschera contorno occhi: usi e benefici

In seguito a una giornata faticosa dovuta al lavoro o allo studio oppure a stare davanti al computer, capita che gli occhi siano stanchi e gonfi. Per prendersi cura di questa parte molto delicata e sensibile, la maschera contorno occhi è il prodotto maggiormente indicato. Qui una serie di consigli sugli usi e le proprietà di questo rimedio.

Maschera contorno occhi

Il contorno occhi è una zona del viso che richiede esigenze e attenzioni che siano mirate e specifiche. Per questa ragione, la maschera contorno occhi potrebbe essere la soluzione migliore. Inoltre, è una area che non ha ghiandole sebacee per cui risulta essere maggiormente sottile e delicata rispetto ad altre zone del volto.

I prodotti adeguati come la maschera fanno sicuramente la differenza, anche perché si trovano per ogni esigenza e bisogno. A seconda delle proprie necessità, è possibile scegliere quella maggiormente adatta. Alcuni marchi come Garnier hanno optato per delle maschere effetto ghiaccio che aiutano a combattere la fatica e la stanchezza.

In commercio si trovano dei tipi di maschera contorno occhi che sono a base di elementi naturali come il succo d’arancia e l’acido ialuronico in grado di migliorare l’aspetto di un viso particolarmente spento e stanco. Per combattere i segni dell’età, quindi le prime rughe e occhiaie, la maschera rivitalizzante è assolutamente indicata.

Sono prodotti e soluzioni considerate particolarmente efficaci dal momento che vanno a trattare e combattere gli inestetismi che tendono ad accumularsi maggiormente nella zona del contorno occhi. Ha funzione sia idratante che nutriente aiutando proprio a venire incontro ai danni della fatica e della stanchezza, in generale.

Maschera contorno occhi: come usarla

Usare una maschera contorno occhi è molto facile e permette sicuramente di apportare i giusti benefici al viso e allo sguardo. Si consiglia di applicarla almeno una o due volte a settimana in modo da ottenere i benefici necessari e anche i risultati ed effetti duraturi. Si applica intorno alla zona del contorno occhi lasciandola agire per almeno 15 minuti.

Si consiglia di applicarla soprattutto la sera poco prima di andare a dormire dal momento che, durante la notte, possa agire in maniera efficace. Il riposo notturno e l’uso di questa maschera permettono di combattere il ristagno dei liquidi che è considerata una delle cause principali dei gonfiori proprio nel contorno occhi.

La maschera contorno occhi non ha solo il compito di fungere da idratante o di lenire le zone intorno agli occhi come le borse, le occhiaie o le zampe di gallina, ma anche quello di stendere le palpebre e rilassarle in modo da combattere la stanchezza e l’affaticamento che la zona perioculare tende a risentire maggiormente.

Si consiglia poi di scegliere formulazioni che siano diverse tra loro. Infatti, alcune presentano elementi come tè che aiuta particolarmente a ridurre il gonfiore, ma anche acqua marina, estratti vegetali, aloe vera, camomilla o bava di lumaca. Sono ingredienti naturali ed efficaci, oltre che non dannosi e privi di effetti collaterali.

Maschera contorno occhi: migliori Amazon

Un prodotto di bellezza da ordinare, scegliendo tra varie proposte e offerte, sul sito di Amazon dove cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una panoramica dei migliori tipi di maschera contorno occhi per rilassarsi e combattere le occhiaie.

1)Garnier skincare maschera occhi monodose

Una maschera contorno occhi del noto marchio di bellezza monodose, quindi da usare una sola volta. Ha effetto rivitalizzante per degli occhi stanchi e spenti. Una maschera in tessuto che è in grado di attenuare le rughe e le occhiaie a base di acqua di cocco e acido ialuronico per un effetto ghiaccio. Indicata per ogni tipo di pelle e ha proprietà defaticanti.

2)Mizon maschere occhi con oro 24K

Più che una vera e propria maschera per occhi, sono dei cerotti a base di bava di lumaca, oro 24K e peptidi che riducono le rughe, le occhiaie e gli occhi gonfi. Sono dei patch occhi che donano la giusta idratazione compattando la pelle e garantendo elasticità. Un trattamento intensivo adatto anche agli uomini da lasciare in posa per 15 minuti.

3)Maschera viso e occhi rinfrescante gel a tecnologia

Un set che si compone di patch per gli occhi dalle proprietà rinfrescanti e lenitive per gli occhi. Una maschera occhi ghiacciata che dona elasticità e idratazione alla pelle riducendo lo stress. Il set comprende la maschera occhi gel, maschera viso gel, 2 eye patch gel, 2 cuscinetti anti occhiaie e una borsa frigo. Una maschera da mettere in frigo prima di applicarla sul viso.

Oltre alla maschera contorno occhi, i rimedi naturali per combattere le occhiaie.

