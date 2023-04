Make-care: la nuova tendenza per la pelle

Quando si tratta di prendersi cura di sé stessi, sono diverse le cose e gli step da seguire. Ultimamente si sta diffondendo un nuovo modo per trattare la pelle del viso. Si tratta del make-care, una tendenza che, tramite alcuni prodotti di make up, aiuta ad avere una pelle elastica e giovane. Vediamo in cosa consiste e come fare.

Make-care

Molto probabilmente qualcuno ne ha già sentito parlare, ma con il termine make-care, ovvero la fusione tra make up e skincare, si riferisce a un modo nuovo e diverso dal solito di prendersi cura della propria pelle. Si tratta di una tendenza che sta spopolando a cui moltissimi marchi si stanno già ispirando per un trattamento diverso dal solito.

Sono dei prodotti di make up molto più simili alla skincare che, grazie alle proprietà in esso contenute, permettono di ottenere ottimi risultati per la propria pelle. In un certo qual modo, è come se il make up e la skincare diventassero una cosa sola per essere ancora più efficienti ed efficaci nel trattamento della pelle per preservarne la bellezza.

Una nuova tendenza del make-care dove il make up è diventato maggiormente funzionale permettendo così di combattere i segni del tempo e l’invecchiamento precoce che può dar vita a rughe, occhiaie, zampe di gallina, borse, ma anche macchie o discromie che appaiono sul viso. Il fondotinta, in tal senso, è il prodotto adatto poiché si prende cura della pelle.

Si trovano delle formulazioni ibride che mescolano insieme make up e skincare permettendo così, grazie agli ingredienti e componenti in esso contenuti, di ottenere, non solo una pelle più fresca e giovane, ma anche di prepararla al trucco dal momento che costituiscono una ottima base.

Make-care: i principi e benefici

Dal momento che il make up ha il compito di esaltare e mettere in risalto la bellezza, questo trend noto come make-care permette di prendersi cura del viso e della pelle in modo sano. Un vero e proprio trattamento di bellezza che possono applicare tutte. Si sceglie, per questo nuovo campo della cosmesi, delle formulazioni che abbiano proprietà idratanti particolarmente efficaci e che permettano di idratare la pelle, ma anche di mantenerla elastica nel modo migliore possibile.

Una tendenza che comporta una serie di benefici dal momento che mescola questi due trattamenti di bellezza in modo da trasformare anche la beauty routine e il momento del trucco in un momento di benessere e in una coccola. In un solo prodotto, come il fondotinta, appunto, è possibile non solo colorare e uniformare la pelle, ma anche idratarla, mantenerla viva e al tempo stesso morbida ed elastica nel modo giusto prevenendo così l’invecchiamento del tempo.

Sono tantissimi i prodotti in commercio che presentano queste caratteristiche e che fondono insieme questi due aspetti. Sono sempre di più anche i brand che hanno deciso di occuparsi e lanciare sul mercato questo tipo di prodotti make-care proprio per prendersi cura della pelle e del suo aspetto, in generale. I fondotinta sono prodotti in grado di combattere i segni del tempo, ma fornire anche una pelle luminosa.

Non sono necessari tanti prodotti per prendersi cura della pelle, ma bastano quelli giusti e sicuramente i rossetti, il siero, ma anche i lip gloss, con il mascara, rispondono perfettamente a queste caratteristiche. Basta semplicemente saperli usare nel modo giusto per ottenere ottimi risultati.

Make-care: prodotti Amazon

Per trovare i prodotti adatti per la propria pelle e incarnato, il sito di Amazon è sicuramente adatto con una serie di promozioni da non perdere. Basta cliccare sulla foto per visualizzare i dettagli. La classifica qui sotto stila una lista dei tre migliori prodotti di make-care da applicare sulla pelle per renderla più bella scelti tra quelli maggiormente desiderati e voluti.

1)Collistar fondotinta più primer uniformante

Come si intuisce dal nome, si tratta di un prodotto che mescola insieme il fondotinta più il primer in modo da ottenere un risultato omogeneo ed efficace. Permette di ottenere una pelle perfetta e un maquillage che non ha bisogno di ritocchi per tutto il giorno. La texture è cremosa e coprente che permette di combattere i segni del tempo.

2)Bionike Defence color lip plump

Un lucidalabbra che ha effetto rimpolpante e allo stesso tempo idratante. Un lip gloss che ridefinisce i contorni delle labbra, ma al tempo stesso permette anche di idratarle nel modo giusto lasciandole morbide. Si caratterizza per una texture cremosa che non appiccica. Dona una buona coprenza e la giusta luminosità alle labbra.

3)Luminere 150 ml crema viso con bava di lumaca

Una crema viso a base di lumaca per il 70% e acido ialuronico pure al 100%. Contiene una serie di nutrienti utili a prendersi cura della pelle. Indicata come crema antirughe, dall’effetto idratante rimpolpante proprio grazie alla presenza dell’acido ialuronico. Indicata per pelli sia grasse che miste. Adatta per uomo e donna.

Insieme ai prodotti di make-care, anche quelli per rimpolpare le labbra.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.