È arrivato gennaio e questo significa solo una cosa, è quasi tempo di saldi! Dopo aver fatto una piccola lista per capire ciò che manca nel nostro guardaroba, è arrivato il momento di concentrarci su cosa comprare. Uno dei capi che non può mancare, sicuramente, è il maglione.

Per affrontare i mesi invernali è necessario averne sempre qualcuno in più, per sostituire quelli vecchi e per essere sempre al caldo, ma senza rinunciare alla moda. Vediamo quindi quali maglioni comprare in occasione dei saldi che partiranno a breve.

Maglioni da comprare con i saldi

Il maglione è un capo che non può mancare nel nostro guardaroba, per affrontare la stagione invernale. Meglio averne sempre qualcuno in più, per un look sempre versatile e di tendenza.

La scelta tra numerosissimi modelli è molto ampia. Non ci resta che scegliere quelli che riteniamo più adatti al nostro gusto e alle nostre esigenze.

Il maglione a collo alto

Il maglione a collo alto è sicuramente uno di quei modelli che dobbiamo assicurarci di avere.

Questo modello è tra i più amati perché va ad esaltare la figura, regalando un’aura sicuramente più elegante, e proteggendo la zona della gola dal freddo. Di questo modello sono disponibili diverse versioni. Quello slim è perfetto se si devono indossare capispalla, salopette o pantaloni di velluto, perché va a creare armonia tra volumi. Quello oversize invece, è molto chic abbinato ad un paio di stivali con gambale al ginocchio, ma anche abbinato ad un paio di jeans per le più sportive. H&M lo propone con una fitta trama a treccia, molto di tendenza.

Il cardigan

Il cardigan è decisamente un passe-partout. Con i bottoni, ispirato allo stile preppy, o maxi ispirato a quello hippie, oppure a crop top per le più audaci, soddisfa davvero tutti i gusti. Sono perfetti, per esempio, con un top a collo alto oppure un mini dress. Tra innumerevoli modelli, Vicolo lo propone anche con una stampa animalier, adatto alle personalità più grintose.

Il gilet

È tornato di moda il gilet. Ma a differenza dei modelli, tendenzialmente maschili e con colori neutri che andavano di moda un tempo, ad essere di tendenza sono quelli color pastello. Come abbinarli? una camicia oversize bianca con maniche a sbuffo e una gonna in pelle per sdrammatizzare il look. I modelli tra cui scegliere, anche in questo caso, sono moltissimi. Primark li propone con scollo a V o a girocollo.

Maglione a girocollo

Il maglione a girocollo ritorna di moda direttamente dagli anni ’80. A tinta unita, oppure con fantasie che richiamano righe colorate o elaboratissime greche, sono perfetti da portare rigorosamente infilati dentro ad un jeans a vita altissima. Mango lo propone in colori tenui e pastello. Attenzione però a quelli con fantasie natalizie, sono da dimenticare almeno fino alle prossime feste!

Il consiglio di stile

Vi piacciono i maglioni gioiello e non riuscite a trovarli? Oppure volete ridare nuova vita ad un maglione che avete già e vi dispiace buttare? Con ago, filo e qualche strass di vostro gusto potrete crearne di bellissimi e super personalizzati. Prendete ispirazione da immagini e video su Internet e date libero sfogo alla fantasia!