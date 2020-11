Caldo, extra comodo ma super trendy, il cardigan è il capo invernale che non deve mancare nel guardaroba: ecco come indossarlo per avere un look sempre impeccabile.

Cardigan: come indossarlo

Il cardigan è uno di quei capi passe-partout, tra i maglioni invernali è sicuramente tra i più cool.

Grazie alla sua versatilità si adatta infatti a diversi stili e a moltissimi outfit diversi: da quelli più eleganti e chic a quelli più casalinghi.

Con il cardigan giusto, comodità e praticità si fondono con lo stile. I modelli sono infiniti: dai quelli con i colori super soft a tinta unita a quelli con fantasie super strong, dai modelli con i bottoni a quelli lisci. Il cardigan, inoltre, può essere sia corto che lungo e anche il tessuto e la lavorazione possono cambiare molto.

Tra i cardigan più romantici ci sono sicuramente quelli effetto uncinetto, super morbidi e adatti alle giornate più fredde. Chi non ama l’eccessivo volume dei capi può optare per dei cardigan realizzati in lana leggera o cashmere, che nonostante la finezza regalano morbidezza e calore.

Sono moltissimi gli outfit che possono acquisire carattere e personalità aggiungendo questo capo. Ecco gli abbinamenti più belli e più alla moda. Jeans, mini gonna, maxi dress e tuta sono solo alcuni degli abbinamenti che meglio si adattano al cardigan.

Con i jeans

L’accoppiata perfetta per un look easy e adatto a ogni occasione è quella composta da cardigan maxi e jeans aderenti o bootcut. Per un outfit più sportivo ai piedi sono perfette delle sneakers, mentre per un outfit più strong e rock basterà indossare dei combat boots neri. Nella parte superiori è perfetta la camicia, ma snche una t-shirt o un maglione a collo alto sono l’ideale.

Con maxi dress

L’abito lungo, soprattutto di maglia o a fantasia floreale è uno di quei capi perfetti in ogni stagione. In inverno la combo più trendy e cool è formata da maxi dress e cardigan lungo.

Si può giocare con la continuità cromatica scegliendo il cardigan dello stesso colore della fantasia del vestito oppure giocare sul contrasto.

Con mini gonna

Per uno stile retrò, sexy e che non passa mai di moda, l’accoppiata cardigan corto e mini gonna è l’ideale. Il modello di cardigan più adatto per questo tipo di outfit è quello con le maniche larghe e lunghe, che coprono anche le mani e con un collo a V. Il segreto sta nel giocare con i colori, osando con fantasie accese e grintose.

Con la tuta

Per un look extra comfy, perfetto per trascorrere le giornate più fredde in casa, la combo cardigan e tuta è perfetta. La comodità è assicurata, ma anche lo stile. I colori che meglio si adattano a questo tipo di outfit sono quelli neutri e basic, come il beige, il grigio, il bianco, il nero e il lilla. Ai piedi le immancabili pantofoleAprire al corriere per ritirare i pacchi non sarà più una situazione imbarazzante a causa degli outfit improbabili.