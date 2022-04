Dopo alcuni giorni d’assenza sui social Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono tornati a mostrarsi insieme durante una fuga d’amore a Napoli.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié smentiscono la crisi

Dopo giorni d’assenza sui social – in cui si erano sparse le voci in merito a una loro presunta crisi – Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono tornati a mostrarsi insieme sui social.

I due hanno trascorso un week end all’insegna dell’amore e del relax a Napoli, dove si sono recati approfittando delle vacanze pasquali. “È solo l’amore che ci salva dalla ferita del mondo. Più resto qui a guardarti, più me ne rendo conto”, ha scritto Lulù Selassié dedicando i versi del brano Mantieni il bacio al fidanzato, che più felice che mai si è mostrato mentre baciava la fidanzata conosciuta nella casa del GF Vip.

La lite con Franco Bortuzzo

Nei giorni scorsi le voci di una presunta crisi tra i due si erano avvicendate anche a seguito dell’unfollow di Lulù a Franco Bortuzzo, il padre di Manuel con cui lei stessa ha ammesso di non andare d’accordo. Inizialmente a Roma i due sono andati a convivere nell’appartamento che il nuotatore condivide con il padre, ma a quanto pare le cose tra lui e la principessa etiope non sono andate per il meglio e i due hanno espresso il desiderio di trovare al più presto una soluzione tutta per loro.

“Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce.

Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno”, ha dichiarato Lulù in merito al suo rapporto con il suocero.