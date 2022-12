Luis Guzman chi è: carriera e vita privata

Luis Guzman è un famoso attore che recentemente abbiamo visto nei panni di Gomez Addams, nella serie tv Netflix di Tim Burton, Mercoledì. Nonostante abbia avuto più ruoli secondari, è uno degli attori più prolifici di Hollywood.

Luiz Guzman: chi è?

Luis Guzman è nato il 28 agosto 1956 a Cayey, Portorico. Poco dopo la sua nascita, sua madre Rosa, lavoratrice ospedaliera, si è trasferita a New York, dove Guzman è cresciuto nel Greenwich Village della città e nel Lower East Side. Il patrigno, Benjamin Cardona, riparatore televisivo, ha contribuito alla sua crescita, insieme al fratello e alla sorella. Guzman è diventato un bambino duro e all’età di 9 anni è stato espulso da scuola per due settimane.

A quel punto ha deciso di cambiare la sua vita, ha fatto il volontario e dopo il diploma è diventato assistente sociale, ottenendo un lavoro come consulente per i giovani presso Henry Street Settlement. Aiutare le persone non era l’unica cosa in cui era bravo, aveva anche un grande talento per la recitazione. Ha iniziato a recitare solo per divertimento e ha ottenuto un ruolo extra nel film Short Eyes nel 1977.

Nel 1985 Guzman ha partecipato alle audizioni per Miami Vice, ottenendo un ruolo in due episodi della serie. Dopo aver perso il figlio nel 1991, ha deciso di prendere più seriamente la recitazione. Ha ottenuto ruoli in film come Carlito’s Way e The Cowboy Way, Boogie Nigts, Magnolia e Punch-Drunk Love. In seguito è apparso in film come Out of Sight, The Limey e Traffic. Ha continuato a recitare fino ad oggi, scegliendo anche ruoli in serie televisive, come Code Black, Mind Games e Narcos. La lista dei ruoli ottenuti è davvero molto lunga, fino ad arrivare al ruolo di Gomez Addams in Mercoledì, la serie Netflix di Tim Burton.

Luis Guzman: la vita privata

Luis Guzman è sposato con Angelita Galarza Guzman dal 1985. Dopo sei anni di matrimonio, la coppia ha iniziato a cercare dei figli. Il loro primo figlio è tragicamente morto per soffocamento durante il parto, nel 1991. Questa esperienza ha lasciato l’attore distrutto a livello emotivo e molto provato, tanto che questo dolore immenso lo ha costretto a prendere due mesi di ferie, per poi decidere di cambiare vita e provare a . Entro la fine del 1991, Guzman e la moglie hanno adottato il primo bambino, Temi. Successivamente hanno adottato un altro figlio, Yemaya, e poi i gemelli Yoruba e Margarita. La moglie è poi riuscita a rimanere incinta e a dare alla luce il primo figlio biologico, Luna. In tutto hanno 5 figli e sono una famiglia bellissima. Guzman è uno degli attori più prolifici di tutta Hollywood. Il suo patrimonio netto è stimato tra i 12 e i 15 milioni di dollari. L’attore e la sua famiglia vivono in una proprietà composta da tre piani, con 128 acri di terreno, a Sutton, nel Vermont. Guzman definisce quel luogo come il suo piccolo angolo di paradiso. La casa comprende anche un fienile e una scuderia.