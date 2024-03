Ludovica Valli è in attesa del terzo figlio e mostra cellulite e smagliature senza paura. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Ludovica Valli incinta del terzo figlio mostra la cellulite

Ludovica Valli è incinta del terzo figlio, dopo Anastasia e Otto Edoardo, dal compagno Gianmaria Di Gregorio. L’influencer ha lanciato un bellissimo messaggio sui social, invitando tutte le donne ad amarsi e ad amare il proprio corpo, soprattutto quando sentono meno attraenti. Ludovica Valli non ha infatti avuto alcuna paura a mostrare un video dove si vedono cellulite e smagliature, dovute anche alle gravidanze precedenti. Ecco cosa ha scritto l’ex tronista di “Uomini e Donne”: “quando mi dite ‘come fai a non avere la cellulite’. In realtà c’è sempre stata, oggi in gravidanza ho pure il triplo di ritenzione. Me ne frega qualcosa? Meno di zero. Sono anni che mi mostro anche quando non sono ‘fisicata’. Sono anni che mostro le mie meravigliose smagliature e la mia ritenzione pazzesca. Spero questo video possa farvi riflettere e sentire un pò meglio. Io sono come tutte voi.”

Ludovica Valli: “Sono come tutte voi”

Come abbiamo appena visto, l’ex tronista di “Uomini e Donne” Ludovica Valli, incinta del terzo figlio, ha voluto mostrare con un video sul suo profilo ufficiale di Instagram cellulite e smagliature, senza vergognarsi, anzi invitando tutte le donne ad amarsi di più e ad amare il proprio corpo anche quando non è perfetto. L’influencer ha inoltre invitato tutte a concentrarsi sullo stare bene a livello interiore, che alla fine è la cosa più importante, perché lo stare bene con se stessi è la chiave per una vita più serena. Ecco cosa ha detto Ludovica Valli nel post: “io sto bene così, anche quando sono qualche chilo in più o qualche kg in meno, perché? Perché io dentro, dentro di me, sto bene con me stessa. E credetemi che non c’è cosa più bella, davvero appagante nella vita, che star bene con se stessi. Ora verrò giudicata per questo ‘stato’, prima venivo giudicata perché post parto ero troppo magra, detto magari da chi faceva fatica a togliere quei chili in più post parto e riversava questo malessere su di me, anziché far qualcosa per sentirsi meglio a livello mentale e non solo fisico, perché parte tutto dalla testa. Ora vedendomi cosa mi diranno?” Ludovica Valli, come detto poc’anzi, ha quindi invitato tutte le donne a concentrarsi sulla propria persona e non solo sull’aspetto fisico, perché quello è in continua evoluzione e qualche volta ci si vedrà meglio, altre volte ci si vedrà peggio. Ma è quello che c’è dentro che conta di più perché è con ciò che si deve convivere per tutta la vita. Senza dubbio un messaggio forte e importante quello di Ludovica Valli, che si spera venga recepito dalla maggior parte di noi donne.

