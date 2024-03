Epilatore elettrico: i dispositivi migliori per la depilazione

L'epilatore elettrico è disponibile in vari modelli, compreso da usare sotto la doccia, per estirpare i peli superflui.

Quando si tratta di estirpare i peli sono davvero tanti i prodotti e metodi di depilazione in commercio. Per sentire meno dolore e malessere, l‘epilatore elettrico è la soluzione migliore anche perché in grado di massaggiare anche a seconda dei vari modelli. Qui alcuni degli accessori e funzioni di questo prodotto da scegliere tra varie offerte.

Epilatore elettrico

Considerato uno degli strumenti migliori a disposizione per rimuovere i peli in maniera efficace sia dal viso che dal corpo, l’epilatore elettrico è uno strumento indicato per ogni donna. Un metodo di epilazione, tra i tanti presenti, che risulta essere particolarmente efficace, veloce e poco indolore, quindi adatto per l’uso.

Uno strumento di bellezza che permette di eliminare il problema dei peli superflui sin dalla radice dal momento che va a ridurre e dilatare i tempi di crescita. Rispetto poi al rasoio usa e getta o a quello elettrico è sicuramente la scelta migliore per la propria bellezza e benessere. In commercio si trovano vari modelli, anche perché i brand hanno arricchito la loro gamma.

In commercio sono disponibili anche i modelli waterproof di epilatore elettrico che si possono usare anche sotto la doccia in quanto sono senza fili e resistenti. Uno strumento del genere non si usa soltanto per l’epilazione delle gambe o dell’inguine, ma anche per altre parti del corpo (vedi il viso o la zona dei baffetti).

A differenza del depilatore che taglia i peli, il compito dell’epilatore elettrico è proprio quello di strappare i peli alla radice. Come spesso accade, prima di ogni depilazione è bene fare uno scrub della zona in modo da eliminare i peli con maggiore facilità onde evitare escoriazioni o graffi che possono giungere.

Epilatore elettrico: funzioni

Un modello, uno strumento di bellezza come l’epilatore elettrico ormai integra una serie funzioni di accessori in modo da venire incontro alle esigenze di ogni donna. In commercio, come già detto, alcuni modelli sono wet and dry, quindi utili da usare mentre si fa la doccia o il bagno. Sono senza fili e non si corre il rischio di andare incontro a spiacevoli episodi.

Uno strumento del genere aiuta poi a risparmiare tempo e di godere dell’effetto dell’acqua calda che ha il compito di liberare i poli q quindi riuscire a estirpare nel modo migliore i peli sin dalla radice. In questo modo, usando uno strumento del genere, si ha una minore percezione del dolore e non si corre il rischio di peli incarniti.

Ci sono poi modelli di epilatore elettrico in grado di integrare una lama alla testina in modo da rendere el’pilazione più immediata, rapida e indolore. Sono strumenti utili soprattutto in aree particolarmente sensibili come la zona dell’inguine. Dal momento che il dolore è molto comune, tra le varie funzioni ci sono accessori progettati per sentire meno male durante l’atto.

Alcuni modelli includono degli accessori come massaggiatori che aiutano a sensibilizzare la zona e quindi avvertire meno la sensazione di malessere e dolore. Altri sono venduti con guanti o testine in modo da trattare la cute poco prima della depilazione.

Epilatore elettrico: ordini Amazon

Un dispositivo particolarmente indicato per estirpare i peli da scegliere tra tante tipologie su Amazon con offerte e promozioni da non perdere. Cliccando l’immagine si notano le caratteristiche e dettagli. Qui sotto abbiamo stilato una lista dei tre modelli di epilatore elettrico indicati per ogni pelle tra i più efficaci.

1)Philips Bre 225/oo Satinelle Essential

Un modello di epilatore elettrico molto compatto indicato da portare anche in viaggio e con dei dischi molto delicati per l’epilazione. Ha due livelli di velocità in modo da scegliere quella maggiormente adatta. La testina si può lavare e ha una impugnatura ergonomica per usarlo al meglio. Molto facile da usare.

2)Rowenta EP1110 easy touch

Una soluzione molto semplice del noto marchio Rowenta molto rapida e durevole che permette fino a 4 settimane di pulizia. In grado di rimuovere e distruggere i peli più corti senza romperli. Molto delicato e ha un’azione massaggiante. Dispone di due livelli di velocità: bassa e più alta con 24 pinzette e sfere massaggianti.

3)Braun Silk epil 9

Un metodo di epilazione in grado di rimuovere i peli in maniera veloce. Dotato di impugnatura ergonomica per usarlo facilmente. La pelle liscia ha una durata di settimane e non giorni. Indolore e indicato anche sotto la doccia o il bagno. Dispone di una luce per visualizzare anche i peli più sottili.

