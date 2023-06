Esiste una moda da seguire in gravidanza? Per l’estate 2023 le star hanno scelto di sfoggiare outfit al top sia mostrando il pancione, sia scegliendo opzioni più chic che la lasciano coperta. L’importante è sentirsi bene a prescindere, e a giudicare dalle tendenze, pare proprio sia così. Vediamo più nel dettaglio quali sono i look più iconici selezionati dalle star per la stagione estiva corrente.

Look premaman: gli outfit più belli indossati dalle star per l’estate 2023

Con l’arrivo dell’estate 2023 le star in dolce attesa si impegnano per studiare i giusti outfit da sfoggiare per essere sempre al top della forma e, ovviamente, anche della tendenza. Tra i look premaman più gettonati tra le star ce n’è uno in particolare che le ha conquistate: outfit con pancione in bella vista. La regina della pancia scoperta in gravidanza è Rihanna, che non perde mai l’occasione per sfoggiare look stratosferici super cool: t-shirt crop, jeans baggy e pancia completamente libera di essere guardata. Bad Riri si dimostra sempre una vera icona di stile, anche quando è incinta. Nel caso di un outfit come quello prediletto da Rihanna, in realtà non è strettamente necessario affidarsi a linee premaman: vi basterà scegliere un paio di jeans comodi e larghi e abbinarci un crop top come più vi piace.

Per quanto riguarda invece i look premaman più studiati, l’estate 2023 ha voglia di freschezza, di raffinatezza e anche di un po’ di sana eleganza sensuale. Essere incinta non significa abbandonare del tutto la voglia di sentirsi belle e sensuali, anzi. Anche con il pancione le star (e le donne in generale) puntano a una self confidence da raggiungere: mettere in risalto la propria bellezza dovrebbe essere la regola da seguire ogni giorno.

Ad ogni modo, tra i look premaman più sofisticati per la stagione estiva 2023, l‘abito corto ampio e morbido è forse quello maggiormente utilizzato. Molto in voga anche l’abito aderente super stretch, come quello sfoggiato ai tempi dalla bellissima Gigi Hadid, fiera di mostrare il suo pancione a tutti i suoi follower. Da indossare con le sneakers, o con un paio di sandali flat o un bel paio di mules, l’abito stretch aderente è sempre un’ottima soluzione, specie in estate.

Se invece state cercando qualcosa di chic ma al contempo comodo, fate come Emily Ratajkowski , che ai tempi sfoggiò un completo morbido ma super raffinato: una specie di tuta total black, aderente e morbida allo stesso tempo, i cui pantaloni sembravano collant. Comoda e sensuale, con il suo look premaman la modella ha voluto dire a tutti che si può essere sexy anche in gravidanza. Ideale per una sera d’estate ventilata e chic, l’outfit di Ratajkowski è sempre perfetto.

Look premaman: gli outfit più belli indossati dalle star per l’estate 2023, cerimonia edition

Avete in programma un matrimonio durante l’estate 2023? Scegliete un outfit premaman fresco, svolazzante, ma che non rinunci allo stile. Ispiratevi ai red carpet delle star, che negli ultimi tempi hanno deciso di accendere i flash sfoggiando abiti magnifici. Pensate alla meravigliosa Adriana Lima, che in uno degli ultimi Festival di Cannes ha scelto un look lungo elegante e leggero, con dettaglio cut out proprio sul pancione. Il vedo non vedo è l’ideale se si vuole creare un effetto chic e sexy allo stesso tempo, ma eventualmente potreste scegliere un long dress con ampio spacco laterale come Rosie-Huntington-Whiteley, che ormai qualche anno fa scelse un outfit aderente monospalla perfetto. Le vostre sere d’estate saranno ricche di eleganza e di comodità insieme: i look premaman possono essere indimenticabili.