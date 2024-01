Perché le due sorelle, Beatrice e Ludovica Valli, non si parlano? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché Beatrice e Ludovica Valli non si parlano?

Ludovica Valli è stata criticata e attaccata dagli hater per non essere stata presente al compleanno della sorella Beatrice, che ha compiuto 29 anni. Questo è quello che ha scritto un hater a corredo di un post di Ludovica: “hai girato mezza Italia in venti giorni ma trovarti con le tue sorelle o madre o nonna è troppo complicato. Sei di una falsità enorme.” Ludovica Valli ha voluto subito rispondere a questo hater. Ecco cosa ha scritto l’ex volto di “Uomini & Donne”: “Mia madre la vedo ogni settimana, mia nonna ogni volta che rientriamo a Reggio Emilia. E se vogliamo dirla tutta per tutte le feste di Natale era con me la mia mamma, sono l’unica che l’ha vista. Perché? Cose nostre personali. Meglio non dire altro. Perché parlate se non sapete nulla? Ieri sera abbiamo trovato traffico e siamo arrivati tardi a casa, i bambini a chi li lasciavo? Allo Spirito Santo? Dopo due giorni via li porti a una festa fino a tardi che già siamo arrivati a Milano tardi? Solo perché non ero a una festa di compleanno cosa significa? Io non vivo di apparenza, non l’ho mai fatto. A me non me ne frega proprio nulla. Se vivessi di apparenza ero là in prima fila forse. Per gli auguri a mia sorella o per “festeggiarla” esiste anche altro. Squallido che “vivete” per queste cose.”

I difficili rapporti tra le sorelle Valli

Come abbiamo appena visto, Ludovica Valli si è lasciata andare a un lungo sfogo dopo essere stata attaccata da un hater per non aver partecipato alla festa di compleanno della sorella Beatrice. Ludovica ha anche voluto chiarire i rapporti all’interno della famiglia. Ecco cosa ha detto: “il 90% delle volte non so nemmeno io quando si vedono le mie sorelle, lo scopro tramite due storie di Instagram proprio come voi. Propri perché, come ha detto Beatrice, loro sono “più legate”. Quindi la maggior parte delle volte non so proprio niente di ciò che fanno/organizzano loro. Questa è la verità. Devo continuare a parlare? Del compleanno l’ho saputo la settimana prima, certamente… Ma il weekend lo abbiamo rimandato tre volte perché avevamo Otto che stava male. Quindi amen, magari se fossi invitata dalle mie sorelle per il piacere di essere invitata e non perché ‘si sentono obbligate per immagine’ avrei forse fatto i salti mortali per esserci. Non sono andata alla festa di compleanno di mi sorella, e allora? Disturba a qualcuno di voi questo? Per quale motivo? Vi sto dando fastidio? A me non sembra proprio, anzi. E con questo chiudo.” Duro sfogo quindi da parte di Ludovica Valli.

