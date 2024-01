Angelina Mango teme il confronto con i propri genitori? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Angelina Mango si sente in competizione con i genitori?

Il 2023 è stato sicuramente un anno super per la giovane Angelina Mango, è stato tanto l’affetto dei fan dopo la sua partecipazione al talent di Maria De Filippi “Amici”, dove è arrivata prima nella categoria “Canto”, e dopo il suo tour “Voglia di vivere” che ha raccolto diversi sold out. Angelina è oggi una delle migliori artiste emergenti nel panorama della musica italiana e, come tutti saprete, è figlia del compianto cantante Mango e dell’ex voce del gruppo dei Matia Bazar, Laura Valente. Si sa, quando si è figli d’arte le critiche sono all’ordine del giorno, ma Angelina ha detto di non temere il confronto con i suoi genitori. In una intervista rilasciata per il Corriere della Sera, Angelina ha parlato dei pro e dei contro di essere una figlia d’arte. Ecco cosa ha detto la giovane artista: “Da piccola le dicerie di chi parla senza conoscerti in profondità. Prendi un 10 a scuola e qualcuno dice che non lo meriti. Atteggiamento che ritrovo su Instagram.” Alla domanda se teme i meno il confronto con mamma e papà, Angelina Mango ha risposto così: “Non ho il senso della competizione: la musica è passione e non una sfida. Traggo ispirazione da quello che mi piace, ma non tanto in famiglia. O forse, semplicemente, sono cose che ho già dentro.” Nel corso dell’intervista, Angelina Mango ha anche svelato quando ha iniziato a esibirsi: “la prima serata a 12 anni con la mia band. Per un paio di serate ci siamo chiamati Black Lake, poi sono diventata Angelina Mango. Parlo di quelle storie scritte: fidanzati, matrimonio, figli. Allora mi spaventava, sono la prima delle “sottone” e volevo fare la dura: adesso mi andrebbe anche bene”. Angelina ha detto che se non fosse riuscita a fare la cantante avrebbe probabilmente fatto la ballerina, in quanto ha studiato danza. Come ultima opzione forse sarebbe diventata architetto. Alla fine pare proprio che il suo primo sogna sia diventato realtà, basta vedere il successo delle sue canzoni, diventate dei veri e propri tormentoni, come per esempio “Ci pensiamo domani” e “Che tò dico a fa”, oltre, come detto precedentemente, le diverse date sold out del suo ultimo tour.

Angelina Mango, il trasferimento a Milano

Angelina Mango viveva a Lagonegro in Basilicata e, dopo il successo ottenuto, si è trasferita a Milano. In più di una occasione, la giovane cantante ha rivelato di avere paura di girare per la città: “Se sono in giro da sola mi preoccupo del il mio outfit. Questo sintetizza la situazione in cui siamo. La sola preoccupazione è il problema, non dovrebbe esserci.” La giovane artista si è inoltre esibita al Pride Milano 2023, facendo prima un discorso incentrato sull’importanza dell’amore.

