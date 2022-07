Wimbledon è tennis, fatica, sudore e passione, ma quando si tratta di Kate Middleton, possiamo dichiarare che Wimbledon è anche moda, eleganza e raffinatezza a tutto tondo.

Ebbene sì, la Duchessa di Cambridge, appassionata di tennis e patrona dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club, ha presenziato al torneo sfoggiando outfit pazzeschi come solo lei riesce a fare.

L’abbiamo vista sugli spalti della finale femminile di Wimbledon 2022, ma questa volta senza il marito William, seguire con estrema attenzione il match tra Ons Jabeur ed Elena Rybakina. Nonostante le protagoniste fossero le due professioniste, Kate Middleton è riuscita comunque a rubare la scena: scopriamo insieme perché.

Kate Middleton a Wimbledon: il look da imitare

In occasione della finale femminile di uno dei tornei più importanti esistenti, la Duchessa di Cambridge ha deciso di presentarsi con un outfit raggiante, proprio come il suo sorriso.

Dopo avere presenziato alla partita tra Djokovic e Sinner insieme al marito William sfoggiando un abito bon ton a pois (trama evergreen e sempre impeccabile), per la finale femminile Kate ha optato per un abito giallo limone a maniche corte con una bellissima gonna a ruota e un maxi fiocco che va a chiudere il corpetto a portafoglio, dando un taglio più dinamico al vestito.

L’abito, brandizzato Roksanda (marca già indossata dalla Duchessa in altre occasioni), è stato completato da un bel paio di décolleté con il tacco bianche firmate Gianvito Rossi (ideali per slanciare la figura e in perfetta combinazione con il giallo dell’abito), una spilla a fiocco di fantasia scozzese viola e verde e un meraviglioso cappello di paglia a tesa larga con grande fascia nera: d’altronde, siamo in estate!

Un outfit estivo, fresco e luminoso; il giallo che richiama l’estate e il colore del sole, il maxi cappello che dona freschezza ma rimane sempre super chic e i piccoli dettagli che, come sempre, fanno la differenza.

Insomma, un look da potere imitare e rivisitare a seconda dell’occasione, ma considerata la raffinatezza e la linearità del tutto, potrebbe diventare un look versatile e di tendenza.

L’outfit di Kate Middleton: gli accessori non possono mai mancare!

Abbiamo visto come la Duchessa sia attentissima ai dettagli; l’abito, è vero, è ciò che salta all’occhio per primo. Considerando il colore acceso e super estivo, è normale che l’attenzione sia rivolta in primis a lui, ma bisogna ammettere che gli accessori scelti per l’occasione non sono di minore importanza.

Anzitutto, la spilla: sulla tinta unita gialla dell’abito spicca una spilla a fiocco più scura. Non si tratta di una spilla qualsiasi, bensì di una spilla che riporta i colori ufficiali di Wimbledon, ossia il viola e il verde: una scelta azzeccata e ricca di simbolismo e di onore.

Non mancano gli occhiali da sole, fondamentali per una lunga giornata estiva all’aperto. Kate li ha indossati durante il match, mentre si trovava sugli spalti.

Anche il cappello di paglia diventa protagonista dell’intero outfit: perfetto per ripararsi dal sole, è uno degli accessori più chic dell’estate, oltre che importante per la funzione che svolge.

Infine, ma non per importanza, gli orecchini. Kate Middleton ha deciso di lasciare i capelli sciolti in occasione della finale, ma ciò non ha coperto la luminosità degli orecchini che ha deciso di indossare per l’evento: un paio di pendenti in diamanti e citrini firmati Kiki McDonough, abbinati perfettamente all’anello di fidanzamento con zaffiro e diamanti.

Anche questa volta Kate Middleton non è passata inosservata, ma possiamo dire che a colpire di più è stata la sua meravigliosa luce e il suo sorriso radioso.