Giornata ricca di appuntamenti sportivi quella dell’11 luglio 2021 per Kate Middleton, che ha assistito prima alla finale di Wimbledon fra il numero uno al mondo Novak Djokovic e l’italiano Matteo Berrettini, mentre in serata si è unita al marito William e al primogenito George per la finale degli Euro 2020 a Wembley fra Inghilterra e Italia.

Dopo aver trascorso alcuni giorni in isolamento per un sospetto contatto Covid, Kate ha ripreso gli impegni pubblici proprio in tempo per questi due importanti appuntamenti londinesi.

Il cambio di stadi e di location ha richiesto anche un cambio d’abito e, la duchessa di Cambridge, si è dimostrata ancora una volta perfetta sfoggiando look sobri ed eleganti. Scopriamo con quali outfit è riuscita ad incantare tutte le tifoserie.

L’abito rosa a Wimbledon

La Duchessa di Cambridge, appassionata di tennis e nominata dalla Regina stessa madrina dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, che ospita il torneo, ha presenziato a diversi match in questa edizione di Wimbledon, distinguendosi sempre per la sua eleganza. Accompagnata dal padre per questa finale, ha scelto un raffinato abito rosa pesca, colore di tendenza per l’estate 2021.

Il vestito dai toni pastello, di Beulah London, è caratterizzato da maniche a palloncino, bottoni a gambo e cintura in tessuto tono su tono.

Kate lo ha sapientemente abbinato ad una clutch ricamata firmata Josef e ad un paio di scarpe beige con cinturino, completando poi il tutto con una mascherina floreale di Amaia Kids e degli orecchini di brillanti di Mappin & Webb. Il risultato è ancora una volta quello di un look contemporaneamente semplice e chic: nel suo stile. Non solo, come ultimo dettaglio la Duchessa si è appuntata sull’abito un fiocco a strisce viola e verdi, i colori ufficiali del torneo di Wimbledon.

I colori della nazione a Wembley

In men che non si dica ecco che arriva il cambio d’abito per la finale calcistica. Pronta a sostenere gli atleti in campo e, perché no, cercando di portare anche un po’ di fortuna nel match fra Italia e Inghilterra a Wembley la Duchessa ha scelto i colori della sua nazionale. Già per la partita contro la Germania aveva optato per un blazer rosso, per richiamare la bandiera inglese. Questa volta, affianco al marito e al figlio è stata immortalata con un top bianco di Ralph Lauren coperto da una giacca bianca di Zara, e maxi orecchini pendenti rossi del marchio inglese Blaiz. Niente trofeo alla fine per la squadra inglese, ma in fatto di stile Kate non si batte.

Ancora una volta i look di Kate Middleton sono sulla bocca di tutti e riscuotono un grande successo, a conferma della popolarità della Duchessa che, oltre a dar prova della sua competenza nel ruolo che ricopre si dimostra versatile e impeccabile in ogni occasione.