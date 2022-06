Kate Middleton è da sempre un’icona di stile ed eleganza; lo dimostrano tutti i suoi outfit che diventano subito esempi di ispirazione e trend da seguire in men che non si dica.

La duchessa di Cambridge, se non lo sapevate, è anche una forte appassionata di tennis e madrina del celebre Wimbledon, motivo per il quale la sua presenza al torneo è sempre assicurata.

Ogni anno si attendono i suoi outfit come se arrivassero direttamente dal Paradiso e ogni anno si rimane di stucco per la precisione e raffinatezza che Kate Middleton riesce a sfoggiare in occasione del più prestigioso torneo di tennis al mondo.

Gli outfit di Kate Middleton a Wimbledon

Kate Middleton, madrina dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club che ospita il noto torneo di tennis, è solita presenziare a diversi incontri di Wimbledon e ogni volta colpisce con outfit studiati a puntino.

Pare infatti che la duchessa di Cambridge non si sia mai persa un’edizione del torneo, eccezione fatta per il 2013 a causa della fine della sua gravidanza (da lì a poco sarebbe nato il piccolo George).

Nel 2011, quando è divenuta Duchessa con il matrimonio con William, Kate ha sfoggiato un outfit fresco e leggero: un abito bianco a balze e pieghe firmato dall’inglese Alice Temperley.

Per l’edizione 2012 ha optato per un completo vintage firmato Alexander McQueen e un tubino bianco di Joseph.

Passando invece all’edizione 2014, Kate Middleton è apparsa a Wimbledon prima con un abito in pizzo bianco di Zimmermann, poi con un atubino a fantasia di Jonathan Saunders.

Nel 2015, invece, la duchessa di Cambridge ha partecipato sfoggiando un vestitino rosso brandizzato L.K. Bennet, inserito nella sua lista dei preferiti.

L’edizione 2016 è stata caratterizzata da un primo outfit in giallo e bianco dallo stile glamour firmato Roksanda Ilincic, mentre in occasione della finale maschile del torneo, la duchessa ha optato per l’abito “Obsession”, brandizzato, ancora una volta, Alexander McQueen e caratterizzato da un mix di farfalle, gioielli, fiori e anche teschi: la particolarità è stata assoluta.

Vi ricordate il bellissimo abito bianco a pois neri di Dolce&Gabbana? O ancora il tubino giallo limone? Per non parlare dell’abito super elegante e raffinato bianco con papaveri di Catherine Walker: era il 2017 e Kate Middleton ha colpito, ancora una volta, nel segno.

Il 2018 ha vestito Kate con il polka-dots-dress di Jenny Packham, mentre per l’edizione 2019 la duchessa ha optato per un abito chemisier bianco di Suzannah Crabb, con bottoni e cintura total black. Contrasto che ha ripreso con le calzature: per l’occasione, infatti, la Middleton ha scelto un paio di pump di velluto. Look completato infine da una micro handbag di paglia.

Come ben sappiamo, il 2020 ha visto una pausa da ogni evento tra cui, purtroppo, anche il pestigioso torneo di tennis. Il ritorno avviene nel 2021, dove Kate Middleton, meravigliosa come sempre, appare vestita prima da un chemisier rosa molto leggero abbinato a una scarpa dello stesso colore legata alla caviglia, poi a un abito verde speranza concesso gentilmente da Emilia Wickstead.

Ora non ci resta che attendere gli outfit dell’edizione 2022, ma sappiamo già che sarà impeccabile!