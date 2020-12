Le tendenze moda per l’inverno vedono in prima linea i leggings termici, un indumento che unisce comodità e fashion. Niente più gambe fredde grazie a questo super capo.

Leggings termici: le tendenze per l’inverno

Per le più freddolose, ma anche per chi non ama provare la sensazione di freddo sulle gambe, l’indumento rivelazione dell’inverno sono i leggings termici.

Comodi, pratici, ma super fashion, non devono assolutamente mancare nel guardaroba di chi vuole stare al caldo con stile. Le versioni proposte dai marchi di moda sono super accattivanti. Si passa dai leggings termici in eco pelle ai classici in tessuto, per finire con quelli che somigliano a jeans.

Anche le fantasie sapranno soddisfare i gusti di ognuno. Non solo nero, ma anche tutta la gamma di grigi, bordeaux e per chi vuole osare ci sono anche le fantasie animalier.

Non si pensi ai vecchi fuseaux di lana, in quanto l’abbigliamento termico è ormai tanto fashion tanto quello abituale.

Sono perfetti sia per un outfit sportivo sia per una mise più elegante. Ecco i modelli più belli da sfoggiare in ogni occasione.

I modelli più belli

Sono tantissimi i modelli di leggings termici proposti dai brand più famosi. Da quelli neri più classici a quelli più rock e fashion in similpelle.

Chi desidera apparire senza soffrire, può scegliere dei leggings in similpelle di colorazioni accese. I più gettonati, soprattutto in periodo natalizio, sono sicuramente quelli rossi. Per smorzare il tono si possono abbinare a un bel maglione stile uncinetto bianco. Se invece si vuole un outfit più sensuale, basterà scegliere una bella camicia nera con dettagli si trasparenze e pizzo.

Per chi ama l’effetto jeans ma non il tessuto, i jeggings termici sono il capo perfetto. A prima vista sembrano realmente dei veri jeans, ma in realtà sono molto più comodi, morbidi e soprattutto caldi. Sono perfetti abbinati con una giacca camicia a quadri, ma anche con un cappotto lungo. Generalmente sono a vita alta, in modo da coprire e tenere al caldo anche parte della pancia e della schiena.

Si passa poi a un super classico: i leggings termici in stoffa. Se si è super freddolose e la temperatura va sotto lo zero, si può pensare anche di indossare questo modello sotto a dei pantaloni della tuta. Sono bellissimi però anche a vista, soprattutto se abbinati a un bel maglione colorato e a delle sneakers. Per un outfit sobrio adatto davvero a qualsiasi occasione, il colore perfetto è il nero, ma la gamma di sfumature è davvero ampia.

Per un look extra rock, i leggings termici in eco pelle a stampa animalier sono perfetti. Non si passerà sicuramente inosservate, soprattutto se si abbinano dei combat boots e un bel giubbetto di pelle. Mai dimenticarsi degli accessori, con questo look l’ideale è avere degli anelli in vista e dei cerchi alle orecchie in argento o acciaio.