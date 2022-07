Le professioni creative più richieste nel mondo Moda e Comunicazione

Il fashion system è in continua crescita, evoluzione ed espansione. Si prevede che questo mercato avrà bisogno di oltre 46.000 professionisti nei prossimi anni.

La trasformazione digitale ha riscritto le regole del gioco della Comunicazione e gli sbocchi professionali si sono moltiplicati, diversificati. La richiesta da parte delle aziende è sempre in crescita. Dare una stima di questo fabbisogno è semplice: 2,5 milioni di occupati con digital skill-set. (fonte Unione Camere 2020-2024 Italia).

Quali sono le professioni più richieste nella Moda e nella Comunicazione?

Per quanto riguarda il mondo Moda andiamo dal fashion designer al modellista, dal ricercatore di tendenze al progettista abbigliamento passando dal responsabile dello sviluppo prodotto e si arriva a toccare anche i reparti di comunicazione delle aziende di moda. Significa che le aziende fashion hanno anche estremo bisogno di comunicare il loro brand, le collezioni e tutti i progetti. Per questo, sono alla ricerca di un esperto di comunicazione che conosca bene il mondo della moda e le sue tendenze.

Parlando di Comunicazione e Marketing applicato al mondo del fashion vediamo che Digital PR e Digital brand manager, Graphic Designer, Virtual visual merchandiser, Web marketing specialist, Event coordinator e Social Media Manager sono alcune delle figure professionali più richieste nel mondo della comunicazione, moda e design.

Questi due mondi si toccano e si contaminano a vicenda e hanno bisogno l’uno dell’altro.

Che percorso formativo bisogna fare per lavorare nella moda o nella comunicazione?

Il conseguimento di un titolo accademico di Fashion Design o Communication Design permette di acquisire tutte quelle competenze e conoscenze oggi richieste e necessarie in tutto il mondo per eccellere in questi particolari settori. Fondamentale inoltre, nell’ambito del percorso formativo, vivere esperienze in connessione con le aziende, il mercato e i suoi protagonisti. Quindi è consigliabile scegliere un corso di laurea che preveda non solo teoria, ma anche pratica e laboratori.

I corsi di laurea Modartech

Istituto Modartech, Fashion & Communication School con sede a Pontedera, risponde alle numerose esigenze del mercato con una ricca offerta formativa: corsi post diploma in moda e comunicazione (due corsi di laurea Triennali in Fashion Design e Communication Design) e Modartech è un istituto di alta formazione autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al rilascio di diplomi accademici di 1° livello – Laurea Triennale oltre percorsi di formazione professionale con qualifiche riconosciute a livello europeo.

Il corso triennale in Fashion Design aiuta a sviluppare una serie di competenze multidisciplinari, dalla ricerca tendenze allo sviluppo di vere e proprie collezioni moda, abbigliamento, calzature e accessori Sperimentazioni e creatività da sviluppare nell’ambito dei laboratoriali e delle attività progettuali in collaborazione con professioni e aziende del settore.

Modartech offre inoltre la possibilità di unire alla passione per il settore fashion le più attuali esigenze in tema di comunicazione. Nasce così il corso triennale di Communication Design che permette di conseguire un titolo di studio pari alla laurea, formando alcune delle figure professionali oggi più richieste con competenze di marketing, comunicazione visiva, grafica e web design.

Entrambi i percorsi prevedono l’opportunità, per gli studenti, di concludere il corso con uno stage con alcuni dei brand più noti del panorama nazionale e internazionale, ed entrambi consentono di acquisire un diploma accademico di laurea triennale.

L’Open Day resta il migliore strumento per orientarsi e scegliere l’Università giusta

L’Open Day è lo strumento migliore per chi cerca informazioni e si sta orientando. Partecipare all’Open Day di Modartech del 19 luglio è un’ottima occasione per raccogliere informazioni e chiarirsi le idee.

La giornata del 19 luglio sarà articolata in due appuntamenti, uno al mattino e uno al pomeriggio, e si svilupperà attraverso un programma che contemplerà la presentazione del centro, dei dipartimenti di Fashion Design e Communication Design, dell’offerta formativa, e un excursus sugli sbocchi professionali e sulle storie di successo. Sarà possibile:

Visitare la struttura, le aule e i laboratori

Conoscere i piani di studio

Incontrare i docenti, i tutor e lo staff

Conoscere la visione dell’istituto e i percorsi didattici più adatti per lavorare nel settore fashion, della comunicazione e delle discipline creative

Possibilità di prenotare un colloquio individuale di orientamento

La partecipazione all’evento è completamente gratuita. Per saperne di più e per prendere parte all’incontro, visita il sito ufficiale modartech.com alla pagina dedicata all’Open Day e compila il form di partecipazione.